玄彬一家生活曝！3歲兒幫孫藝真慶生 下秒催促吹蠟燭...背後原因太爆笑

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國女星孫藝真外型亮麗，和男神玄彬合作《愛的迫降》擦出愛火，兩人婚後育有一子，日前孫藝真迎來44歲生日，沒想到兒子唱完生日快樂歌後，竟不斷催促她趕快吹蠟燭，真實原因讓孫藝真笑到不行。

孫藝真昨（15日）曬出全家人替她慶生的花絮照，逗趣的是，孫藝真3歲兒子唱完生日快樂歌後，立刻焦急提醒「快點吹蠟燭，要吹了啦」，隨後孫藝真表示要先許願，怎料等不及的兒子又喊：「都好了就快吹吧」，後來孫藝真才發現背後原因，竟是兒子想要趕快吃炸雞。

廣告 廣告

孫藝真慶祝44歲生日。（圖／翻攝自孫藝真IG）

3歲兒子搞笑的舉動也讓孫藝真在鏡頭前笑到合不攏嘴，雖然負責掌鏡的玄彬並未露面，但仍隱約聽見他的笑聲，一家三口的私下生活融化許多粉絲，紛紛留言直呼「可愛度爆炸」，還有粉絲也不忘祝福孫藝真生日快樂。

孫藝真被兒子逗笑。（圖／翻攝自孫藝真IG）

更多三立新聞網報導

交往8年！大咖女星掰了未婚夫...他「目睹這一幕」含淚：我應該放手

缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢

太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光

昔拒絕回台灣生！YTR查理國外產子後悔了 「血淚經歷」曝光

