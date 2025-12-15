玄彬、鄭雨盛兩男神扛《韓國製造》 鄭雨盛拍雨中追逐戲淋到生無可戀

韓劇《韓國製造》由玄彬、鄭雨盛主演，今（15日）舉行記者會。（Disney+提供）

Disney+韓劇《韓國製造》今（15日）在首爾舉行記者會，主演玄彬、鄭雨盛、禹棹煥、徐恩秀、元智安等人出席。玄彬與鄭雨盛在電影《哈爾濱》中曾有合作經驗，這是兩人首次以雙主演身份一起出現在電視劇裡。玄彬笑說：「和前輩對戲的時候有點緊張，不過拍攝現場氣氛很好，拍完後才發現自己笑得比角色還多。」

玄彬表示與鄭雨盛對戲有點緊張。（Disney+提供）

《韓國製造》是玄彬首次主演 OTT 劇集，他興奮表示：「能透過 OTT 平台與全球觀眾見面，讓我非常期待又興奮。我在《哈爾濱》與導演合作過，建立了很深的信任。」他也談到角色白基泰的內心：「我思考過白基泰的欲望從何而來，可能源自他從小的缺憾、不足與不安，在這樣艱難的世界中成長，他追求財富與權力，其實是一種想逃避過去、追求安全感的表現。」他還提到，白基泰習慣喜歡整理手上的物品，他即興加入一些小動作，讓角色更有個性。

《韓國製造》導演禹民鎬繼電影《哈爾濱》再與玄彬合作。（Disney+提供）

鄭雨盛去年爆出與知名辣模文佳菲未婚生子風波，今年8月又傳出他與長年交往的圈外女友低調完成結婚登記的消息，今天的記者會上，對媒體關於個人生活的提問，他態度慎重地說：「我真的希望這部作品能被視為一部有趣且引人投入的系列。今天這裡是《韓國製造》與許多演員齊聚的場合，因此個人部分無法詳談，請大家理解。」他飾演的檢察官張健英，是堅守正義、努力追查白基泰真相的角色。鄭雨盛還幽默分享一場雨中追逐戲的拍攝經驗：「工作人員準備的雨比想像中大，我一邊喊『這不是下雨，是傾盆大雨！』一邊完成戲份，最後大家都笑場了。」

《韓國製造》將於12月24日公開前兩集，也已經有第二季製作計劃。（Disney+提供）

這部劇背景設定在1970年代動盪與快速成長的韓國，玄彬黑化為過著雙面人生的中央情報部科長，為了爬上權力頂峰而不擇手段，故事圍繞權力、野心與正義的對立。導演禹民鎬表示，《韓國製造》以電影級質感拍攝，力求呈現高度完成度。劇集將於12月24日先公開前兩集，之後分批釋出完整6集，未來也已計畫第2季製作。

