玄彬、鄭雨盛雙帥對決！700億打造《韓國製造》開播 5大亮點一次看

玄彬主演的諜報動作韓劇《韓國製造》正式上線。Disney+提供

玄彬、鄭雨盛男神共演的Disney+諜報動作韓劇《韓國製造》今（24日）正式上線，並一次推出兩集，玄彬也在劇中再度帥出新高度！

亮點一、外傳斥資700億打造！已續訂第二季

《韓國製造》以動盪的1970年代的韓國為背景，描述玄彬飾演的「白冀兌」，為了追求權勢與財富過著雙重人生，卻遇到鄭雨盛飾演的正義檢察官「張健榮」對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。

該劇早在開播前就已確認續訂第二季，第一季則先釋出6集。外界曾盛傳該劇「投入超過700億韓元（約新台幣16.4億）製作費拍攝」，製作團隊曾回應「金額並不正確」，但也坦言：「為了真實呈現年代劇氛圍，製作成本確實不低。」

該劇燈光指導金京錫便曾透露，他為兩位男主角採用兩種截然不同的燈光拍攝，以強烈的陽光將白冀兌勢不可擋的能量和慾望視覺化；以昏暗和濃重的光線自然融入張健榮的人物性格。此外，劇中的主要場景，包括白冀兌辦公室的擺設，都經過細緻的考證，每個畫面都是細節。

亮點二、玄彬飆日文+飛機搏鬥戲超帥

玄彬劇中大秀日文，還有精彩打鬥戲。Disney+提供

玄彬在《韓國製造》飾演曾經旅日的中央情報部釜山分部情報科科長白冀兌，首集就大飆流利日文以及精彩的飛機打鬥戲，不僅要完成救援還得在窄小走道擊退敵人，再度帥出新高度！但他戲外卻自招，當初花費2個半月時間苦學的日文，「幾乎已經快要完全忘光！」

劇中玄彬將國家視為商業藍圖，對財富和權力有著永無止境的野心。在Disney+近期釋出的最新花絮影片當中，玄彬自己都宣稱「是我至今演出的角色當中，將慾望表現得最直接的人物」，但他在看劇本的時候，就直覺這是一部不可多得的好作品，「無論是世界觀、人際關係都呈現得無比緊張。」

亮點三、鄭雨盛暗藏陰暗面

鄭雨盛飾演正義檢察官。Disney+提供

鄭雨盛飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢察官張健榮，因為有著野獸般的本能與可怕執念，為了堅守信念時常不擇手段，讓鄭雨盛也表示這個角色有許多「陰暗面」，但也讓他演得非常過癮，「我會一直思考如何將那些不刻意表現出的陰暗面融入角色，持續在尋找角色的切入點。」

導演禹民鎬也表示《韓國製造》設定的1970年代背景，不只是一個動盪與混亂的時代，更是一個充滿「慾望」的年代。無論是名利、情感或是正義，每個人都有自己的追求，「雖然每個人都在追求自己的利益，但這也完全能夠展現真正的人性。」更開心表示每個演員都非常投入各自的角色，「第一天拍攝的時候我就很有感覺，啊，角色們一定會表現得很好。」

亮點四、王牌陣容再度合作

該劇由《哈爾濱》新科青龍獎影帝玄彬主演，搭配《哈爾濱》導演禹民鎬以及曾在片中客串的鄭雨盛，三人在《韓國製造》再度撞擊出完美的合作火花。

禹民鎬也常常會與劇組人員們腦力激盪，每天都在想能不能拍得更好，讓他滿足表示，「這是一部能不斷突破極限、展現出色的表現方式的作品，我們每個人都將《韓國製造》當作我們從影至今的驕傲。」

亮點五、神級卡司齊聚飆戲

曹汝貞飾演高級招待所的老闆娘。Disney+提供

鄭星一扮演總統警護室長。Disney+提供

除了兩位男神領銜主演，該劇更集結《寄生上流》的曹汝貞、《黑暗榮耀》的鄭星一、《暴風圈》的元志安、《The King：永遠的君主》的禹棹奐等演員群一起飆戲，開播前已讓劇迷期待不已。



