玄彬《韓國製造》台韓同步霸榜 周旋多女急澄清「不是渣男」

玄彬、鄭雨盛雙男神主演《韓國製造》上週播出後，在台灣、韓國連日霸榜Disney＋第一，玄彬在劇中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的白冀兌，他除了持續和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯，更為了開拓自己的販毒帝國和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道，還要應付想掌控全日本冰毒的池田黑幫，冀兌努力在各方勢力間周旋生存。玄彬開玩笑強調自己的角色絕非渣男，「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」，才會在某些時刻對她們產生共鳴。

最新劇情中也揭露了看似冷酷的白冀兌背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔2個弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生，玄彬坦言 「你可以稱他為壞人」，白冀兌永遠不想再回到過去艱苦的生活，這份決心也不斷替他的貪婪尋找藉口，「冀兌堅信自己的目標並勇往直前，但其實這就是這個角色危險的地方」，白冀兌計畫將大量毒品外銷日本，甚至利用豬圈掩蓋製毒化學臭味，然而這條生產線不僅讓檢察官張健榮嗅到蛛絲馬跡，連頂頭上司發現販毒的超高獲利後，都試圖謀殺冀兌取而代之，殊不知白冀兌早已在上司房中安裝竊聽器，情報局高層諜對諜，情節超反轉。

玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄，鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，2人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此，直呼「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣！」他飾演的檢察官張健榮，因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色。」《韓國製造》共6集，每週三在Disney＋上線，本月14日完結。

