玄彬3歲兒子顏值被認證！「撕漫男」萌翻 想當演員先過爸爸這關

玄彬最近為了宣傳新劇《韓國製造》不停上各個節目宣傳，大家關注的焦點都放在他的3歲兒子「甜豆」，以及與老婆孫藝珍相處的點點滴滴，細心的觀眾肯定發現，只要主持人提到兒子，玄彬的嘴角就忍不住上揚，那父愛簡直溢出螢幕了！

尤其江湖一直有流傳「甜豆寶寶」的高顏值傳說，這次也經多人證實，是猶如「撕漫男」（漫畫中走出的美少年）般好看，更讓所有人好奇，甜豆未來想當演員，玄彬會答應嗎？

多人認證甜豆是「撕漫男」

玄彬第一個亮相的節目是《妖精食堂》，由於孫藝珍9月才上過該節目，再加上主持人鄭在炯廚藝非常好，可以一邊聊天一邊吃美食，很對玄彬愛吃的胃口，於是成為這次宣傳被力薦的第一順位。

廣告 廣告

猶記得孫藝珍在節目中，曾拿出手機翻著兒子的照片給鄭在炯看，讓他睜大眼睛直呼：「太漂亮了！好像從漫畫走出來的孩子，眼睛又黑又亮、臉蛋圓潤可愛，是我見過最漂亮的寶寶！」

而且不只鄭在炯這麼形容，玄彬和《韓國製造》同劇演員禹棹奐、徐恩秀、朴勇宇一起上羅PD節目《羅英錫的吵吵鬧鬧》，徐恩秀和朴勇宇也同時表示，看過甜豆的照片長得實在太好看了，是他們見過最好看的小孩，很像撕開漫畫走出來的漂亮寶寶！

有這麼多人認證，難怪江湖上會流傳甜豆是「撕漫男」。朴勇宇還透露，他跟玄彬拍戲時住在宿舍，有次一起去樓下的便利店買東西，結果玄彬居然一直盯著店內的玩具區看，原來是想幫孩子買玩具。

當爸爸經驗老到的羅PD馬上說，常常買玩具一定會被老婆罵，說孩子玩具太多不要再買了，結果玄彬說：「因為我常常不在孩子身邊感到很抱歉，所以每次忙完回家，覺得買一些禮物給小孩，可以跟他建立一些親密紐帶。」

最近甜豆很愛看動畫《小巴士TAYO》，喜歡上裏頭的小直昇機，曾經買過一次被他玩到機翼斷了，玄彬最近就又買了一架，討兒子歡心。

朴勇宇（上圖左二）和徐恩秀（上圖右一）都大讚甜豆像「撕漫男」。（翻攝《羅英錫的吵吵鬧鬧》YT）

兒子想當演員？玄彬傷腦筋

鄭在炯也很好奇，玄彬平時對待兒子是什麼樣子？

玄彬謙虛回答：「只是一個普通的爸爸，陪兒子在家裡玩或去遊樂場玩，是我最幸福的時候。」儘管大家都說兒子長得好看，但他也挺務實地說：「現在確實漂亮，但長大後也說不準，畢竟他才3歲左右而已。」

那倘若兒子上小學後，突然跟爸爸講「我要當演員」，玄彬會怎麼回答呢？此刻他超級傷腦筋，似乎沒有想過這種情形，只是不停歎著氣，又露出認真思考的表情，但就是回答不出來。

最後他只好說：「我還不想去想這件事，這是需要一點時間思考的事情。」引得現場一陣爆笑。

這讓網友都興致勃勃表示：「趕快公開兒子照片吧」、「20年後說不定能在銀幕上看到甜豆」、「無論像父親或母親都是完顏吧」、「種瓜得瓜種豆得豆，這話說得一點沒錯」等等。

鄭在炯追問甜豆當演員問題，玄彬一時語塞。（翻攝《妖精食堂》YT）

大讚老婆孫藝珍廚藝非常棒

至於玄彬和老婆孫藝珍曬恩愛，肯定也是必須的。他上綜藝節目《全知干預視角》跟大家一起醃泡菜時，被問到「在家會經常幫忙做飯嗎？」玄彬直言不會，但強調孫藝珍的廚藝非常棒。

他說：「她做飯很好吃！最近吃的是她做的紫菜包飯，用的是藝珍外婆的食譜秘方，用調料醃制好的肉做的，昨天才吃過，超好吃！」

事實上，之前孫藝珍上《妖精食堂》曾經透露，最近一直專心於小孩的食物，經常讓老公跟著一起吃為兒子做的飯，讓玄彬小有抱怨，如今看來孫藝珍有注意到老公的需求喔。

鄭在炯進一步追問玄彬，是何時愛上孫藝珍的？有沒有突然讓他心動的一個點？玄彬說：「其實沒有特定時刻，感覺就像水滲進來一樣，隨著時間流逝，我們在合作期間不斷聊天，然後就像衣服被一點一滴浸濕那般，很自然就喜歡上她了，一切都發展得很自然。」

雖然大家都認為，玄彬是在拍攝《愛的迫降》時愛上孫藝珍，但他依舊特別強調，自己是在拍攝《愛的迫降》結束後，才開始跟孫藝珍交往。

玄彬大讚孫藝珍廚藝很棒。（翻攝《妖精食堂》YT）

三度合作玩「夫妻對戰」

那玄彬想在《極智對決》、《愛的迫降》之後，三度合作孫藝珍嗎？孫藝珍先前曾表示，很願意跟玄彬一起演演喜劇或動作片。

玄彬說：「很想，但應該不能再拍像《愛的迫降》那樣的劇集了，如果有合適的劇本非常樂意再合作，比如像《史密斯任務》那種，一對互相隱藏身份的殺手夫妻，感覺出演這種角色應該會很有趣。」

節目中玄彬也提到，他一直很心疼孫藝珍，產後經歷很長空白期才復出接拍電影《徵人啟弒》，所以可以跟老婆一起在青龍獎上稱帝封后，感覺運氣實在太好了，而且比起自己得獎，老婆獲獎令他更加感到開心。

孫藝珍封后當天，還特別曝光甜豆的真名說：「我想和我最愛的兩個男人金泰坪（玄彬本名）和我們的寶寶金宇振（김우진）分享這份喜悅！」

就不知道會不會有哪麼一天，玄彬孫藝珍夫婦和兒子金宇振，真的在一塊同框演戲呢？期待。

兩人像《史密斯任務》那樣互別苗頭，肯定很有趣。（劇照）

更多影劇娛樂相關：

朴娜萊「娜萊吧」幕後黑幕曝光？趙寅成、朴寶劍、李棟旭全避開 多家經紀公司下禁令

全炫茂遭控非法注射被立案！自曝「陽痿不舉」喊冤 寧可社死也不退通告

《模範計程車3》李帝勳化身「甜妹」登台跳女團舞！童年舞蹈學院唱跳影片全被挖