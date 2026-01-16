玄彬3歲兒超萌聲音曝！ 狂催孫藝真吹生日蠟燭：要吃炸雞了

玄彬3歲兒狂催促媽媽孫藝真吹蠟燭。（圖／翻攝自Instagram@yejinhand）

韓國知名演員孫藝真於1月11日剛過44歲生日，她15日在Instagram曬出與玄彬的3歲兒子「甜豆」，為她唱生日快樂的影片。從慶生影片中，能聽到兒子不斷催促媽媽快點吹蠟燭，原因超逗趣，就是為了能快點吃到炸雞。畫面一出立刻引發網友討論，直喊「母子互動太可愛了！」

孫藝真15日曬出多張慶生的照片，包含與友人一起吃飯，以及與兒子「甜豆」一同慶祝的畫面。雖然甜豆和玄彬都沒有露臉入鏡，但能從影片中聽到甜豆的聲音和玄彬微微的笑聲，一家三口一同為孫藝真慶生的互動十分和樂。

而甜豆以標準的咬字為她獻唱生日快樂歌，「祝妳生日快樂，祝妳生日快樂，親愛的媽媽，祝你生日快樂！」孫藝真隨後笑著回「謝謝」，並將雙手合十準備許願；沒想到甜豆立刻接話：「吹吧，快吹蠟燭，都好了就吹吧。」

媽媽聽到後笑翻，並堅持還要許願，「不行，我要先許生日願望再吹才行！」但甜豆完全不買單，不停喊：「要快點吹才行！吃炸雞吧！」一句話讓孫藝真當場笑到站不穩，一家人幸福的模樣和甜豆的童言童語，讓粉絲們感到很溫馨。

日前孫藝真憑《徵人啟弒》奪下本屆青龍獎影后，她上台致詞時提到最愛的兩個男人：金泰坪（玄彬本名）和「金佑振」，這也是夫妻倆首度公開甜豆的全名「김우진」。而甜豆本名的讀音等同於「金佑珍」，網友猜測背後有「金泰坪護佑孫藝真」的甜蜜含意。

