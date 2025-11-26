玄濟宮「三師父」喊別看醫生、不打疫苗 最高罰150萬＋5年徒刑

記者高珞曦／綜合報導

台東縣延平鄉玄濟宮1名鄔姓宮廟人員，日前在網路直播稱「不要看醫生、不要打疫苗」，還說「西醫很可怕」，台東縣衛生局26日前往現場稽查，若查證屬實，將依《醫師法》、《醫療法》處置，最高可罰150萬元、5年以下有期徒刑。

台東縣延平鄉宮廟「玄濟宮」1名鄔姓工作人員在直播過程要求信眾「不要看西醫」，台東縣衛生局出手了。（圖／台東縣政府提供）

最近延平鄉玄濟宮「三師父濟顛禪師」進行網路直播，期間這位三師父讀出網友留言「吃了5、6年的藥」，他竟回「我就講了，西醫不要碰，西醫很可怕，保健食品不要吃，針不要打」等語，不僅在網路引發爭議，台東縣衛生局也高度關切此事。

台東縣衛生局26日表示，針對近日網路直播平台流傳，宮廟師傅公開發表「民眾不要看醫生、不要打疫苗或接受醫療處置」等不實醫療言論，台東縣衛生局表達高度關切並嚴正澄清，也呼籲民眾有疾病應循正規醫療管道前往就醫，千萬不可聽信偏頗的不實言論。

台東縣衛生局稽查人員25日前往玄濟宮，但大門深鎖無法進入。（圖／台東縣政府提供）

台東縣衛生局強調，此類非具備合法醫師或醫事人員資格者，擅自對疾病治療、預防或醫療處置做出指導或否定性建議，可能涉嫌違反多項醫療法規，衛生局已針對相關直播內容及言論依職權啟動蒐證調查程序，並於11月25日前往現場稽查，惟現場該宮廟大門深鎖，後續將持續追蹤，如經查證屬實，將依《醫師法》、《醫療法》等相關規定，對相關違法行為人絕不寬貸。

台東縣衛生局初步研判，該宮廟人員的言論與行為可能涉及違反以下法規：《醫療法》第84條「非醫療機構不得為醫療廣告」，該等言論若具有招徠醫療服務的意圖或實質效果，則觸犯非法醫療廣告之規定。以及《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元新台幣以下罰金。該師傅雖未親自執行侵入性醫療行為，但其言論若涉及診斷、治療或處方之建議，可能涉及密醫之行為。

台東縣衛生局局長孫國平呼籲，疾病診斷、治療、預防及疫苗接種等專業醫療行為，必須經由國家考試及格且領有合法證書的醫師或專業醫事人員執行。民眾身體不適或有健康疑慮，務必至合法醫療院所尋求專業協助，切勿聽信無科學實證的偏方或網路偏頗言論，以免延誤病情。

