玄濟宮"濟顛禪師"惹議! 直播中英台語夾雜稱"西醫可怕"

台東知名宮廟玄濟宮，爆發爭議！三師父濟顛禪師，在網路上小有名氣，每回開直播觀看人次都超過3萬人，不過近期就有網友指控他，明明沒有執照，卻要大家生病不要看醫生，說西醫很可怕，律師指出，如果在公開場所意圖引導民眾不要就醫，恐怕已經觸犯醫療法。

三師父影片中穿著花襯衫，留著一頭捲頭髮，念出信眾的留言說吃了5、6年的藥，真的令人寒心，感謝天尊，他表示「GOD DAMN」、「我就講了西醫可不可怕」，台東知名玄濟宮三師父濟顛禪師，信眾不少，每回直播動輒超過三萬人觀看，不過直播內容，卻爆發爭議。

你沒聽錯，說西醫千萬別看，保健食品也都不要吃，疫苗也不用打，生病了該怎麼辦呢？網友上網指控三師父，沒有執照，恐怕已經觸法。

實際走一趟，台東玄濟宮，宮廟蓋在台東延平鄉，外頭貼著公告說近期沒辦事，還有貼著跟三師父外貌很像的宣傳照，同一時間打開YOUTUBE，原來師父週二到高雄辦事，年輕師父，想運用網路轉型，但爭議不少。玄濟宮附近鄰居（變音處理）：「他們每次都在這邊燒啊，坐在外面聊天，（很大聲就對了），對有時候到凌晨。」

非本案律師劉奕伶分析本件行為人並無醫師資格，卻向信眾宣稱不用看病，以及他的方法可以取代看病，除了行政罰鍰外，還可能涉犯刑事犯罪，可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上，150萬元以下罰金。





相關言論是否違法，有待主管機關進一步釐清，民眾要是生病，還是得找合格的專業醫療協助，確保生命安全。

