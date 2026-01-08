玄！墜樓逃死劫手機不斷滑到土地公 擲出5聖筊要幫祂娶妻

工學福德祠土地公相當靈驗，18日要娶土地婆。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「工學福德祠」的土地公要娶土地婆了！促成此段婚姻是一位曾經因在家中整修，意外從3樓摔下幸運逃過死劫，卻在住院期間不斷刷到「工學福德祠」相關訊息的民眾，擲筊得知土地公想娶妻，為答謝土地公努力促成，婚禮18日舉行，全部採取傳統儀式，有「潑水」、「帶路雞」、「聘金」及為土地婆遮陽的「米篩」，也會到3年前為福德祠滅火的勤工消防隊送「喜餅」。

工學福德祠原本是暫設在工學里大慶街一處小小空地，2023年6月福德祠發生大火，便搬遷現址工學北路、工學市場的對面。

2025年4、5月時，工學福德祠總幹事黃元澈一位住在北屯的朋友，因為在3樓家中進行整修，不小心摔到樓下，幸運逃過死劫，但還是受傷住院半個月，期間在病房刷手機解無聊，但手機不斷跳出「工學福德祠」活動訊息，他出院後，到福德祠找黃元澈聊天，還開玩笑的說，住院時一直刷到「工學福德祠」訊息，「是不是土地公救了我」。

黃元澈則要他自己去問土地公，豈料竟擲出3個聖筊，讓他相當訝異，再問要如何回報土地公，黃元澈表示，因為福德祠要建廟，問問土地公可捐什麼，但該位友人一直都擲不到聖筊，友人的妻子就說，搞不好土地公想娶老婆，豈料竟擲出5個聖筊。

黃元澈的友人四處找尋得以匹配土地公的土地婆神像，但一直找不到，只能捐出一個木頭給廟方，而黃元澈則請當年雕刻土地公的雕刻師，再雕刻土地公心中的土地婆神像。

黃元澈表示，「工學福德祠」土地公相當靈驗，因此18日要舉行婚禮全部依照台灣人傳統習俗來進行，迎娶、潑水、丟扇、送聘金、帶路雞，還為土地婆準備遮陽的「米篩」等，多項儀式及禮品都會備齊。

由於2023年過去「工學福德祠」臨時安座處發生火災，是由勤工消防隊滅火，因此也會前往勤工消防隊送「喜餅」，表達感激。

工學福德祠總幹事黃元澈(左)表示，18日土地公要娶土地婆，一切按照傳統，有聘金、扇子等。(記者蘇金鳳攝)

工學福德祠總幹事黃元澈表示，婚禮當天會準備米篩來迎娶土地婆。(記者蘇金鳳攝)

