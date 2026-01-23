率中選會人選拜會民眾黨團！張惇涵送報告酸「不是密件」：可以帶出去看

行政院秘書長張惇涵今（23）日率領7名中選會委員被提名人拜會立法院朝野黨團，針對不在籍投票，張惇涵表示，日前已發函給22個縣市的選委會，就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，其中新北市明確回覆，在現行狀況下有很大的困難，他隨後也將這份報告交給民眾黨團，並酸「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看」。​

行政院先前提出7名中選會委員被提名人，主委與副主委分別是台灣民意教育基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯；其餘委員則是律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、東吳大學政治系教授蘇子喬、前桃園縣桃園市長陳宗義。

行政院秘書長張惇涵23日率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團，圖為中選會委員被提名人陳宗義（右）、民眾黨主席黃國昌（左二）。（劉偉宏攝）

張惇涵表示，朝野政黨都有對不在籍投票有許多的討論跟提案，下周一（26日）立法院也有安排公聽會，而中選會在去（2025）年11月17日也發函給22個縣市的選委會，就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，其中新北選委會很明確回覆，認為在現行的狀況下，有很大的困難，是不可行的，這邊也提供給朝野黨團在審議時參考，他隨後也將這份報告交給民眾黨團，並酸「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看」。

張惇涵指出，本屆立委要參選縣市長的人，大概至少有20人，那至少有20人，距離年底的九合一選舉不到10個月，所以也誠摯希望朝野能夠就未來的人事同意權的審查，讓中選會的人事同意權盡快通過，一方面是保障這個被選舉人，更重要的是保障全國所有選舉人的權利。最後他也說，「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看」。​

行政院秘書長張惇涵（中）23日率中選會委員被提名人拜會台灣民眾黨團，圖為中選會委員被提名人陳宗義（左）、行政院政務副秘書長阮昭雄（左二）。（劉偉宏攝）

黃國昌表示，這次中選會委員的提名延宕了非常久，大概超過3個月，之前在立法院會時曾就教過卓榮泰院長，那對方也表示歉意，依照法律的規定，什麼時候該提名就該提名，對於違反法律的義務，卓榮泰也向國會表達歉意，這一頁就翻過去不用再提了；黃國昌強調，接下來內政委員會也安排審查，民眾黨在面對人事同意權，向來都是秉持著理性的態度，站在人民的立場加以把關。

黃國昌續指，他以總召的身份拜託所有的被提名人，民眾黨立法院黨團已經由立法院所發函給各位的問卷，接下來得到的回覆，相信參與審查的委員都會仔細拜讀，下周在委員會進行實質的審查程序時，會在這個基礎上，針對不同的議題交換意見，不過還是要懇請所有的被提名人，及早完成問卷，讓委員們有充分的時間閱讀，對於國會審查程序的充實性應該都會有幫助。

