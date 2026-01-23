率中選會委員人選拜會立院朝野黨團 張惇涵：盼理性討論、如期審查

行政院秘書長張惇涵今天（23日）率中選會委員提名人選赴立院拜會朝野黨團。（圖／李智為攝）

行政院秘書長張惇涵今天（23日）率中選會委員提名人選赴立院拜會朝野黨團，他在會前受訪時表示，距離大選還有10個月時間，政院這次徵詢了3個立院黨團提出跨黨派人選，並呼籲朝野為年底選務推動，在接下來的議事程序裡，理性討論並且如期審查。針對民進黨團是否會全盤同意這份名單？民進黨團幹事長鍾佳濱回應，「我們是支持行政院的名單的」。

中選會6位委員任期於去年11月屆滿，行政院提名游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵今天率中選會委員提名人選赴立院拜會朝野黨團，並在會前受訪時說，距離大選還有10個月時間，行政院這次徵詢了3個黨團，提出跨黨派兼具理論跟實務的人選，並且在今天陸續拜會朝野黨團，希望朝野能為年底的選務推動更順暢，在接下來的議事程序裡，理性的討論並且如期審查。

鍾佳濱也表示，這幾位委員有民眾黨團推薦、有國民黨團推薦，民進黨團尊重行政院沒有推薦委員，所以今天這幾位委員到民進黨團來，都是待之以禮、來者是客，也會跟被提名人互動。

至於立法院將在下週進行中選會委員被提名人的審查程序，民進黨團是否會同意這份名單？鍾佳濱回應，「我們是支持行政院的名單的」。



