率中選會被提名人拜會立院 張惇涵盼理性討論

行政院先前經朝野黨團推薦下，確定提名中選會7名人選，今(23)日由行政院秘書長張惇涵領軍，到立法院各黨團拜會，期盼朝野能理性審查中選會人事案。同一時間，政院仍不忘喊話立院，在會期的尾聲，盡速將今年度中央政府總預算付委審查。

行政院秘書長張惇涵說：「把這個真的報告送給民眾黨黨團，真的是報告，也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看。」冷不防調侃一句，行政院秘書長張惇涵，帶著厚厚一整疊資料，率領7名中選會被提名人，趕在會期尾聲，拜訪立法院各政黨爭取支持。

立委(眾)黃國昌說：「秉持著理性的態度，站在人民的立場來加以把關。」立委(民)鍾佳濱說：「我們是支持行政院的名單的。」政院秘書長張惇涵說：「為了年底的選務的推動更為順暢，能夠在接下來的議事的程序裡面，理性的討論然後如期的來審查。」

這回7名被提名人名單包含主委游盈隆、副主委東吳大學法律學系教授胡博硯、律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，還有國民黨推薦的中華科大副校長李禮仲，以及輔英科大蘇嘉宏，民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

納入藍白意見的同時政院呼籲朝野理性審查，更不忘喊話將卡關已久的總預算盡速付委。行政院秘書長張惇涵說：「100題只答了兩題，如果你是學生，你要交考卷，你會只交兩題的考卷。」

再度重申總預算要全案審查，尤其在野提案將38項新興計畫先行動支，政院也回應這屬於「決議案」，而非正式經過三讀表決，將造成部會的公務員為難。

立委(國)羅智強說：「請民進黨今天跟著國民黨，民眾黨，一起同意這些民生的，急迫的預算同意動支。」立委(民)吳思瑤說：「白藍兩黨，白藍兩黨，最偷懶，最偷懶，一下不審三兆，一下只給700，真奇怪，真奇怪。」綠委一切盡在歌詞中，這個會期即將結束，但總預算問題仍懸而待解。

