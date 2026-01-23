率中選會被提名人拜會 張惇涵送報告不忘酸黃國昌：不是密件可帶出去看

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，張惇涵表示，今天來拜會有三件事要向民眾黨團報告，第一是介紹七位被提名人，第二是帶了一份報告，內容是22縣市選委會針對不在籍投票、公投綁大選提出書面意見，提供參考，第三則是呼籲立院盡速審查、通過人選。張惇涵最後還酸黃國昌，「最後我把這個真的報告送給民眾黨黨團，真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看。」

中選會委員被提名人拜會民眾黨團，張惇涵送上報告。（圖／民眾黨團直播）

張惇涵今早率中選會主委被提名人游盈隆等七位委員被提名人，前往民眾黨團拜會。張惇涵說，他今天主要有三件事情要跟民眾黨黨團報告，第一個報告是要跟大家簡單、快速的介紹七位被提名人。

在逐一介紹後，張惇涵說，第二件要跟大家報告的是，他今天真的帶了一個報告來，因為朝野政黨大概都針對不在籍的投票，有許多的討論跟提案，他知道立法院下週一有安排公聽會，那中選會在去年的11月17日發函給22個縣市的選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等等的議題來提供書面的意見，已彙集了22個縣市的意見提供給民眾黨黨團來做參考，也可以讓朝野之間，在審議相關法案的時候，能夠更充分、更理性的討論。

張惇涵說，因為黃國昌要選新北市，那以新北市選委會的回覆來講，那新北市選委會就很明確的回覆說，在現行的狀況之下，是有很大的困難，是不可行的，總之，22個縣市的意見都提供給大家參考。

第三個報告，張惇涵說，年底的九合一選舉距離不到10個月，所以也希望、也誠摯的呼籲朝野，能夠就未來的這個人事同意權的審查，就是依照立法院的審查的方式，那讓中選會的人事同意權希望能夠儘快、順利的通過，一方面是保障被選舉人，更重要的是保障全國所有選舉人的權利，希望年底九合一的大選能夠順利圓滿的這個展開跟結束，展現民主台灣公民社會的力量。

由於黃國昌日前才發生將國防委員會機密資料帶出的事件，在最後，張惇涵也說，「我把這個真的報告送給民眾黨黨團，真的是報告。那也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看」。



