率中部五縣市之先 中市發布非公共工程土石方至台中港作業要點

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市府率中部五縣市之先，發布「台中市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台中港作業要點」。（記者鍾麗如攝）

因應台中港將於今年七月二十五日啟動營建剩餘土石方收容作業，都發局今天表示，市府率中部五縣市之先，發布「台中市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台中港作業要點」，建立非公共工程營建剩餘土石方運送至台中港的申請、檢驗、運輸及管理機制，提供中部地區營建剩餘土石方穩定、合法且具規模的最終去化管道，進一步完善土石方全流程管理制度。

局長李正偉指出，中央自今年一月一日起實施營建剩餘土石方全流程管理新制，中部地區因缺乏大型最終去化場所，面臨較大去化壓力。行政院已宣布台中港將於七月二十五日啟動收容作業，台灣港務股份有限公司台中港務分公司也已發布收容作業要點，開放收受苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等中部五縣市非公共工程產出的營建剩餘土石方。

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都發局表示，此次作業要點適用對象包含台中市合法土石方資源堆置處理場，以及經市府目的事業主管機關推薦、具公益性或符合市府政策的民間建築工程案件。內容明定申請程序、土質檢驗、自主管理、保證金、管理費、ＧＰＳ流向追蹤、港區通行證申請及自主查核等機制，確保土石方來源可追溯、品質可檢驗、流向可掌握、運輸可管理。

都發局指出，市府已建立短、中、長期土石方去化策略。短期透過建築工程異地暫置措施，以及彰濱產業園區崙尾暫置區、苗栗縣大桃坪土石方資源堆置場等跨縣市合作機制擴充去化量能；中期持續盤點公有土地及需土工程，提供再利用及去化空間；長期則銜接台中港填海造陸計畫，逐步建立中部地區穩定且具規模的最終去化體系。

李正偉表示，此次作業要點發布是市府推動土石方全流程管理及銜接台中港收容機制的重要里程碑，未來將持續依執行情形滾動檢討相關法令及作業機制，並與中央、港務公司及相關機關密切合作，逐步完善土石方收容、運輸及最終去化管理體系，提升中部地區土石方去化量能，以兼顧工程發展需求、環境永續及交通安全。