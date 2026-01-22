率先全球 南韓《AI基本法》上路

記者施欣妤／綜合報導

南韓《關於人工智慧發展和構建信賴基礎的基本法》（簡稱《AI基本法》）22日正式上路，成為全球首部AI法律，用以推動南韓AI領域正向發展，也開創全球AI治理先河。

AI生成內容 須有浮水印

「韓聯社」報導，南韓《AI基本法》重點在於透過政府力量，推動AI朝向正面、健康的方向發展，同時防範可能產生的弊端。南韓科學技術情報通信部指出，法案核心包含要求AI開發商與企業承擔更大責任，防範深偽與假訊息等造成的負面影響，也賦予政府更大權力，能對違法行為究責與展開調查。

根據法案，南韓政府在尊重AI供應商的創意精神下，支持其研發相關產品與服務，但同時盡可能降低AI對民眾生活的潛在風險，例如制定相關安全規範，並透過宣傳與教育工作等方式，確保安全可靠的操作AI。南韓科學技術情報通信部則必須每3年提出一份新的AI政策藍圖。

法案也要求供應商在提供具風險性或者生成式AI服務與產品時，必須提前告知用戶其技術運用等細節，並透過浮水印等方式，明確標示其為AI內容。若境外供應商未違反法律要求告知義務，但規模達到一定標準卻未在南韓指定境內代理人，供應商最高可被裁罰約3000萬韓元（約新臺幣64萬元）。而為了幫助新興產業發展，並讓企業有時間適應相關規範，南韓政府預計提供1年裁罰緩衝期。

南韓《AI基本法》22日上路，強化政府監管力道。圖為南韓總統李在明（右）會晤OpenAI執行長阿特曼。（達志影像／美聯社資料照片）