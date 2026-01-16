率先啟動感恩謝票車掃鄉親不捨落淚相擁 邱議瑩：你一哭我也心酸

20260115185938_0_daa32e

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市長參選人邱議瑩14日表示，上午的感恩謝票車掃吸引了不少鄉親前來為她送暖、打氣，讓她深受感動。對於大家的支持與不捨，邱議瑩特別表達謝意：「比起自己的心情，我更心疼大家眼裡的那份不捨，也想親自抱抱大家、深深鞠躬，說一聲謝謝。」

邱議瑩指出，她將持續與黃捷共同展開感恩謝票車隊，從澄清湖出發，沿途向支持者致謝，活動也將同步線上直播，讓未能到場的鄉親也能參與。

廣告 廣告

對於選舉結果，邱議瑩表示，一時的挫敗，不會是結束，「為了更好的高雄，未來的路，我都會一直陪著大家。」她強調，感謝所有支持者的鼓勵與陪伴，這份力量將成為她持續為高雄努力的動力。