率先啟動謝票車掃 邱議瑩：不需要陰謀論

圖說：邱議瑩與黃捷共同車掃謝票。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

高雄市長參選人邱議瑩14日表示，上午的感恩謝票車掃吸引不少鄉親前來為她送暖、打氣，讓她深受感動。對於大家的支持與不捨，邱議瑩也想親自抱抱大家、深深鞠躬致謝，並表示選後各式各樣的陰謀論就不必要了。

邱議瑩下午三點持續與黃捷共同展開感恩謝票車隊，從澄清湖出發，沿途向支持者致謝，活動也同步線上直播，讓未能到場的鄉親也能參與。

對於選舉結果，邱議瑩表示，一時的挫敗，不會是結束，「為了更好的高雄，未來的路，我都會一直陪著大家。」她強調，感謝所有支持者的鼓勵與陪伴，這份力量將成為她持續為高雄努力的動力。

她說，未來還有更重要的工作，是我們要繼續團結高雄，繼續為高雄努力，繼續為高雄打拚，希望還是一句老話，我們真的希望高雄越來越好。

圖說：邱議瑩（右）謝票車掃，支持者不捨握手安慰。（邱議瑩辦公室提供）

關於下一步規劃，邱議瑩表示目前沒有，只想好好的先睡它個幾天幾夜，但是立法院還沒有結束，所以還是要到立法院去持續作戰，所以應該短期之內還是會恢復在立法院的工作。

媒體提問外界針對民調差距有陰謀論指出小賴出線是執行大賴意志，邱議瑩回應，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄。她強調自己說過，既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論我覺得都不需要。

她也說陳其邁昨天有打電話關心，跟她加油，兄弟姐妹很多關心的話、很多的了解，我們都會放在心裡，未來還是持續打拚，也要謝謝黃捷這幾天一路陪著她一直在車上風吹日曬雨淋，謝謝大家。 關於賴瑞隆對戰柯志恩，邱議瑩說，團結的民進黨要對抗一個對於高雄沒有感情、沒有願景的國民黨，這是民進黨未來能夠獲勝的一個很重要的關鍵契機，真的希望高雄這幾年的執政成績，給帶給很多高雄人信心跟光榮感，我們要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。

