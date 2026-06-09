率先布局 民營銀行智能防詐已上線

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中華郵政ATM試辦「臉部遮蔽示警功能」，而多家民營銀行已於去年底導入智能防詐功能。（陳祐誠攝）

中華郵政自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，看在銀行主管眼中「各家銀行早就上線了，沒什麼好大驚小怪的」，全台ATM最多的中國信託早在去年底，就在ATM導入智能防詐功能，一偵測到使用者五官遭遮蔽，就會跳出相關警示，藉此強化交易安全。

據法務部統計，超過8成詐騙集團車手在ATM提領不法所得時，會刻意遮掩五官，藉此製造金流追蹤的斷點，增加警方追緝難度。金管會去年就透過銀行公會，評估各家ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，甚至考慮祭出限制戴口罩者無法提款，打擊遮臉提款痛點。

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全台ATM數超過7千台的中國信託早在2019年就與警政署合作，結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」之行為，使用ATM時若偵測到民眾邊講電話邊轉帳，便會以警示訊息提醒留心交易，並播放防詐宣導影片。

除此之外，中國信託已在去年底鋪設逾500台具備AI智能防詐機制的ATM，可即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，當系統偵測到使用者五官遭遮蔽時，就會跳出警示頁面，提醒用戶移除遮蔽物，以順利進行下一步交易，藉此打擊車手遮臉領錢行為。

台新銀行則結合AI臉部辨識與偵測技術，於特定ATM上增設「防詐」功能，當系統偵測到使用者臉部戴有遮蔽物，ATM會即時發出提醒音效，並透過畫面提醒暫時移除遮蔽物，露出完整臉部，以利完成交易，且考量不法分子規避監測，並不對外公開防詐ATM設置地點。

台新銀行表示，防詐ATM首波已優先布建於交易量大、詐騙車手活動頻繁及防詐安全需求高的重點場域，之所以未全面鋪設，主要還是考量該機制初上路會否造成使用者不便，先透過部分據點蒐集實際運作數據與使用者回饋，作為後續優化及擴大應用的依據。