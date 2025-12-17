率先突破800例！ 高醫王照元院長寫下台灣達文西大腸直腸手術新頁

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄醫學大學附設中和紀念醫院在精準微創手術領域再創嶄新里程碑！大腸直腸外科權威、高醫院長王照元教授個人執行達文西機械手臂手術正式突破800例，成為全台率先達到此紀錄的醫師。這項成就不僅代表個人技術的極致成熟，更象徵高醫臨床量能、醫療品質與專業訓練達到國際頂尖水準。

台灣的大腸癌發生率與死亡率多年來居高不下，長期位居國內十大癌症死因前三名，在全球排名亦名列前茅；更令人憂心的是，近年大腸直腸癌明顯出現年輕化趨勢，越來越多青壯年在正值人生高峰時期罹病，對家庭與社會造成沉重衝擊。過去曾有知名資深藝人的女兒年僅39歲即因直腸癌離世，身後留下年幼子女的新聞，引發社會廣泛關注與不捨。高醫王照元院長是大腸直腸外科權威，不但已治療大腸直腸癌病患超過5,000人，現在更執行達文西大腸直腸癌手術超過800例，但王院長沉重地說，年輕患者的增加讓他感到更重大的責任：「他們不只要活下來，更要回到自己的家庭與原本人生。高醫致力提供安全、專業、完善的醫療照護，讓病人可以得到最佳的醫療品質。」

廣告 廣告

一名南部的某公立大學教授因排便出血就醫，被診斷為低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅3–4公分，手術難度極高，其他醫院評估無法確定可以保留肛門，但永久性造口將對他的日常生活與職業形象造成重大影響，他恐無法像從前一樣西裝筆挺的站在講台上；後來他轉到高醫求診，在王照元院長團隊評估下決定採用達文西機械手臂手術進行治療，憑藉放大視野與精準操控，高醫團隊不但成功切除腫瘤也順利保留肛門，教授術後恢復良好，重回大學殿堂講台上繼續自信教學。面對台灣大腸直腸癌的高峰，王院長率先突破達文西機械手臂手術八百例，建立起台灣最完整的大腸直腸癌達文西機械手臂手術經驗曲線，但他最在意的不是個人光環，而是團隊手術品質的極致累積，「量帶來質，質會讓病人更安全。」王院長進一步強調。

其實王照元院長49歲才開始學習達文西，是當時同一批學習者中年紀最長的一位，起步晚、但他非常努力，他笑稱自己是「晚學者」，卻也是最堅定的實踐者，他認為精進手術技術永遠沒有終點，只要能讓病人更好，他就會繼續往前走。高醫在王院長所建立的完整手術策略下，搭配達文西機械手臂手術的3D高解析視野、10倍放大倍率，以及機械手臂在狹窄骨盆腔的高精準度，讓腸癌手術能有效保留神經，大幅提升保肛成功率；而高位淋巴腺清除與選擇性血管結紮手法成熟穩定，合併延長術前化學治療療程，也讓接受同步放化療病人術後病理標本無殘餘癌細胞高達31.3%，第1–3期患者保肛率高達近98%，5年存活率達89%等頂尖國際水平。

王照元院長所領導的手術團隊不僅多次榮獲大腸直腸癌治療SNQ國家品質標章肯定，高醫更成為全台首家同時獲得「達文西手術觀摩看刀中心」與「美國SRC卓越中心雙國際認證」的機構，全台各醫學中心與區域醫院已有超過30家醫院、50位大腸直腸外科醫師至高醫觀摩手術，身為大學附設醫院與醫學中心，高醫不只要做得好，還肩負培育責任，除了提升臨床量能也深化醫學中心級的訓練實力，積極培育下一代微創手術專才，為台灣打造堅實的精準醫療培訓旗艦基地。

因應日益成長的手術需求，高醫2025年5月在董事會支持下再度投資上億元引進進階版達文西機械手臂手術系統頂規組合，導入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」，雙主控台的導入讓兩位主刀醫師能同步操作機械手臂、共享3D影像，可進行跨科合作與高難度複合型手術，同時也讓教學更直觀、更安全，是培養下一代微創高手最重要的設備；智慧連動手術床則讓手術過程更流暢，病人體位可隨時微調，無須解除器械重新定位，視野更清楚、出血更少，也縮短麻醉與手術時間，對病患安全是重大提升。

手術品質不是設備競賽，而是技術、訓練與制度的整合，高醫的責任不只有治療病人，更要培育台灣下一代外科醫師，打造微創手術的國家隊，讓更多病人享受世界級的微創醫療，讓更多民眾受惠於安全、精準、高效的智慧手術！（圖／記者王雯玲翻攝）