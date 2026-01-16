率全國之先！北市社宅統一登記平台新上線 力拚下半年全面申請線上化

朝野多名立委去年底在內政委員會上表態應修正《住宅法》，要求中央主管機關建置「全國社宅需求統一登記平台」，以確保政府有效掌握整體社宅需求，並達到簡政便民的效果。而台北市政府近期率全國之先推出「台北市社宅統一登記平台」，提供一站式的申請服務，台北住都中心呼籲民眾盡早到新平台登記需求，確保招租訊息不漏接。

為優化社宅申請作業，台北市政府領先全國首創「社宅統一登記平台」，台北住都中心副主任辛冠儀指出，民眾過去如果想申請台北市的社宅，除了遞交紙本申請書之外，也可以在「台北市政府安心樂租網」線上登記，不過，從今年起，安心樂租網就不再是台北市社宅的申請入口網站，申請方式也會漸漸過渡到全面線上化，未來所有申請者都必須透過「台北市社宅統一登記平台」登記居住需求。她說：『(原音)像我們現在民國115年(2026年)的上半年，我們現在仍保有紙本還有線上同步申請，但我們在民國115年(2026年)的下半年，就要逐步地來去調整成全面線上化，但同時也有一部分的人有數位落差的問題，譬如說年長者，那目前我們在社宅現場，還有台北住都中心的這個服務據點，然後還有台北市政府都市發展局南門辦公室，我們都設有這樣子一個櫃檯，讓民眾可以去詢問說怎麼去操作。』

辛冠儀提醒，過去曾在「台北市政府安心樂租網」登記申請的民眾，一定要在「台北市社宅統一登記平台」重新上傳資料，上傳一次就能成為台北市社宅準申請人，未來只要有招租訊息，平台都會自動發送簡訊或電子郵件主動通知，屆時民眾只需再登入平台、按下「我要申請社宅」按鈕，就能一鍵完成申請作業。而且，此平台結合了數發部「個人化資料自主運用(MyData)」系統，方便民眾上傳戶政、財政等基本資料，整個使用過程都受到政府資安機制加密保護，安全又省時。

為鼓勵民眾盡早體驗新平台的便利性，辛冠儀表示，台北住都中心推出限時好康，祭出200份超商百元禮券當抽獎禮品，凡是今年2月底前完成資料上傳登記作業的人，就有中獎機會。(編輯：沈鎮江)



為鼓勵民眾盡早體驗全新的「台北市社宅統一登記平台」，台北住都中心推出限時抽獎活動。(圖：台北住都中心)