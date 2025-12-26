率全球之先！以色列承認索馬利蘭為「獨立主權國家」建立外交關係

索馬利蘭地理位置險要 圖：翻攝自我國外交部官網

[Newtalk新聞] 以色列26日正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。根據法新社報導，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。

內坦雅胡辦公室強調：「這項宣布符合亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的精神。」這項協議指的是美國總統川普（Donald Trump）在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表達歡迎之意，稱此標誌著「戰略夥伴關係」的開始。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。自阿布杜拉希去年就任總統以來，這一直是他的首要目標。以色列近年來試圖加強與中東及非洲國家的關係。在川普第一任期末的2020年促成了多項歷史性協議，包括穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國與摩洛哥等國與以色列關係正常化。

中東觀察報（Ｍiddle East Monitor）先前報導指出，自以色列前年10月與巴勒斯坦伊斯蘭主義恐怖組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，位於阿拉伯半島南端的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）便不斷騷擾紅海上可能前往以色列的船隻。索馬利蘭沿著亞丁灣擁有740公里的海岸線，可以在保護曼德海峽和紅海免受海盜、恐怖主義和走私侵害方面發揮關鍵作用。

為了應對葉門叛軍的威脅，以色列和阿拉伯聯合大公國在扼守亞丁灣曼德海峽（the Bab Al-Mandab Strait）入口的索馬利蘭共同取得基地。葉門叛軍是以色列和阿拉伯聯合大公國共同的敵人，兩國都相信透過這種合作可以打破伊朗勢力範圍。伊朗被廣泛認為向葉門叛軍提供了軍事和技術支持，是掀起紅海危機的幕後主導者之一。

