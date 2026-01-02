率六都之先！新北「高齡長照處」揭牌 侯友宜：讓長輩安心變老

新北市政府今舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（2）日上午主持「高齡長期照顧處」揭牌典禮，首任處長由原衛生局主任祕書林惠萍接任。侯友宜表示，面對人口快速高齡化，新北市率六都之先成立專責機關，展現市府對照顧服務的重視與治理決心，讓每一位長輩都能在最熟悉、最安心的地方慢慢變老，真正實現「在地安老、安心新北」。

衛生局說明，新北市目前65歲以上長者逾80萬人，全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升，因此市府整合衛生局與社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，統籌本市長照政策推動、服務體系規畫、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。

「照顧長輩就是照顧未來的自己。」侯友宜說，上任8年來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立120家日間照顧中心、約5500處失智守護站，失智友善環境與照顧資源都是全國之冠；同時，新北更首創「有FU長照站」25處，讓長輩走得出來、活得健康。今藉由高齡長期照顧處的成立，將持續提供更全面、溫暖與有尊嚴的照顧服務。

侯友宜強調，這不僅是組織改造，更是新北對長者照顧的深刻承諾。我們會全力以赴，讓每一位長輩都能在熟悉的社區安心生活、安居新北，有尊嚴地安享晚年。

衛生局長陳潤秋指出，今年市府加速推動「銀新未來城」招商作業，高齡長期照顧處是新北市推動「醫、動、養」政策的重要基地，規畫500戶只租不售、附服務的友善住宅，有日間照顧中心可服務120位長輩，以及200床的住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周遭。

