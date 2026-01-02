社會中心／莊立誠 嚴文謙 張智凱 新北報導

新北市有將近80萬名65歲以上的長者，人數居全國之冠。新北市長侯友宜在任八年，設立120家日照中心、5500多個失智守護站，也是全國設置最多的縣市。為了提供銀髮族們，更完善的長照服務，新北市政府超前部屬，率六都之先，整合衛生局、社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，在新年第二天正式揭牌。

鼓聲震耳欲聾，小朋友們不畏寒冷，大力擊鼓，為新北市高齡長照處的揭牌典禮，揭開序幕。新北市長侯友宜表示，高齡長期照顧處，率六都首先來正式成立，揭牌的好日子，來照顧我們長輩能夠在地安養樂活，所以我們把各局處融入，我們成立了高長處。新北市長侯友宜細數在任八年來，積極擴大社區據點，發展家庭照顧者支持，已設立120家日照中心，還有約5500處的失智守護站，不論是在規模或是數量上，都是全國之冠。新北市65歲以上的長者，有將近80萬名，也是全國最多，為了因應超高齡社會，帶來的醫療與照顧需求。新北市府超前部屬，率六都之先，整合衛生局與社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，要提供市民們，更完整的長照服務。

率六都之先！長者數最多 新北「高齡長期照顧處」正式揭牌

新北市政府超前部署，成立高齡長期照顧處。（圖／翻攝畫面）

侯友宜還說，我們不斷地跟我們長輩，推動所有的機構一起併肩作戰，我們長輩能夠在這片土地，能夠安養樂活跟幸福。新北市府還加速推動「銀新未來城」的招商作業，將規劃500戶的友善住宅，不僅提供120名長輩的日照服務，還規劃200床的住宿式長照，要打造「青銀共融、安居新北」跨世代共融的生活環境。

