率團出訪新加坡 江啟臣讚：台商就是國力的延伸
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
立法院副院長江啟臣9日率團赴新加坡訪問，並出席「亞洲台灣商會聯合總會（以下簡稱亞總）第33屆第2次理監事聯席會議」；江指出，台商在哪裡、國力就到哪裡，此行不只是要感謝「亞總」台商們的付出，更肩負促進台星雙邊關係之任務。
「台商就是我們國力的延伸！」江啟臣並肯定總會長陳舒琴，及她所帶領的團隊從上任至今所做的努力及付出，並提及「亞總」在2024年7月與「全國律師聯合會」簽署合作備忘錄，協助海外台商強化法律與經貿專業；於今2025年9月，與他的故鄉台中市政府攜手，簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，讓台商回台有更暢通的管道。他強調，台商扮演著一個積極及有效的橋梁，促進台星之間的貿易合作、投資發展。
江啟臣提到，此次會議選在新加坡舉辦意義非凡，他曾任8年的「台星國會議員友好協會」會長，見證台星雙方經貿及其他領域的關鍵發展，特別是2014年生效的「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），是台灣與東南亞國家間的第一個自由貿易協定（FTA），在該架構下雙邊貿易額逐年增加，截至去年雙邊貿易更突破430多億美元。他也期許，未來除了FTA，也能推動「進階版的ASTEP協定」，不只是保障經貿投資，納入數位經濟，更要向外延伸至東南亞、大洋洲其他國家，直至全世界。
江啟臣進一步說，他11月率團出席於美國底特律舉辦的「北美洲台灣商會聯合總會」理監事聯席活動，會後與美國國會議員進行會談，特別就「避免雙重課稅」議題充分交換意見，盡力為台商爭取最大利益。他相信台商的力量加上國會的努力，定能成為大家在世界最堅強的後盾。
江啟臣讚揚台商們展現「人飢己飢、人溺己溺」精神，縱使在世界各地發展，卻始終心繫台灣。他強調立法院是大家的「娘家」，歡迎大家隨時回家，本次跨黨派委員共同出席活動，展現「支持台商永遠是立法院不分黨派最大共識」，立法院會做台商在海外發展的最強後盾。
台中115年起未完成投保禁租借YouBike 葉昭甫：保護市民生命安全首要考量
