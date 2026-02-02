率團抵達北京 蕭旭岑：要重啟國共溝通平台

（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國國民黨副主席蕭旭岑今天率團到中國大陸參加智庫交流論壇。他下午在北京受訪時表示，國共兩黨會努力讓兩岸關係積極回暖，國民黨主席鄭麗文也交付要重啟兩黨之間的溝通平台。

蕭旭岑今天與國政基金會副董事長李鴻源及40名專家學者抵達北京，將出席雙方智庫舉辦的「國共兩黨智庫論壇」。

蕭旭岑一行上午11時抵達北京首都機場，國台辦由聯絡局長楊毅接機，下午2時30分左右抵達下榻的中國大飯店。

廣告 廣告

蕭旭岑接受台灣媒體採訪時表示，這次的智庫交流論壇是國共兩黨睽為近10年後舉辦的重要論壇，智庫的對接重啟具有重要意義。

他以北京的天氣形容兩岸關係，表示北京現在雖然是冬天，但是陽光普照，像極兩岸關係的回暖。

蕭旭岑說，鄭麗文有交付要努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時帶領台灣產業與專業領域的專家與學者到北京交流，希望能夠和大陸朋友積極討論、凝聚共識、互相合作。

他強調，台灣許多民調支持兩岸恢復溝通交流，相信交流不會影響未來的選舉。至於今晚晚宴陸方的接待規格，蕭旭岑則表示，中央台辦、國務院台辦是用最高善意來接待，「我們是客人，就尊重主人的安排」。

「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉行，由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。（編輯：邱國強）1150202