率團抵達帛琉 林佳龍：台帛情誼持續深化

外交部長林佳龍率領「台帛榮邦經貿團」訪問太平洋友邦帛琉，林佳龍今天(19日)在社群平台發文表示，此行是他第四次訪問帛琉，每次造訪都能感受到帛琉政府滿滿的溫暖，我國政府將持續以「總合外交」方式協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，讓雙邊夥伴關係更上層樓。

外長林佳龍這次訪問帛琉，特別邀請觀光、醫療、綠能等領域的台灣企業代表同行，希望透過實地考察進一步評估雙邊合作機會，深化兩國經貿往來。

林佳龍在臉書發文表示，18日抵達時由帛琉國務部長艾古斯(Gustav Aitaro)親自接機，並全程陪同訪團行程；帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)晚宴時表示，台、帛在共享價值基礎上建立起真誠、穩固而長久的情誼，也正攜手向前、共同成長，堪稱國與國合作的典範，尤其台灣在科技與創新上的優勢，正為帛琉打開通往未來的一扇窗。

林佳龍則承諾台灣會持續協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，同時期待這趟行程能為雙邊合作再添新頁、為共享繁榮再向前一步。

另一方面，帛琉明年主辦「太平洋島國論壇」(PIF)會議，台灣將積極參與，因此這次也邀請綠色運具、潔淨能源等領域的專家及業者參團考察，希望透過「太平洋島國論壇」盛會向世界展現台灣與友邦的合作成果。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)相信台灣的參與可持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作。』

「太平洋島國論壇」今年是索羅門群島主辦，我方無法參與，林佳龍8月在接受澳洲媒體專訪時就已指出，期待台灣明年有機會展示如何為太平洋島國的發展做出貢獻，因為台灣做為長期可靠的發展夥伴，若因中國壓力而被排除，將是太平洋島國的損失。