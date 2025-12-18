率團訪友邦帛琉 林佳龍：實踐榮邦計畫

為實踐外交部推動「榮邦計畫」以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果，外交部長林佳龍今天(18日)率領「台帛榮邦經貿團」訪問太平洋友邦帛琉，除進一步深化兩國經貿往來外，更邀請專家與業者實地考察帛琉明年主辦「太平洋島國論壇」(PIF)會議時的我方參與相關規劃。

外長林佳龍這次率領的「台帛榮邦經貿團」，成員包括觀光旅宿、醫療、永續能源領域的企業代表，外交部表示，主要目的不僅要與帛方共同檢視過去一年來雙方在「總合外交」政策下合作推動榮邦計畫的進展，更期盼藉此帶動台商前往帛琉進行更多的投資合作，深化兩國經貿往來。

外交部強調，將在台帛悠久堅實邦誼良好基礎上攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)以總合外交理念，發揮我國經濟優勢，同時將深化與友邦及理念相近國家的夥伴關係。』

林佳龍另在社群平台發文表示，他於1月以總統特使身分率團出席帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps)就職典禮，深獲帛琉政府重視；5月時惠恕仁也率團來台國是訪問，並考察台灣在觀光旅宿、智慧醫療、環境永續、淨零轉型等領域的成果，展現他對相關議題的高度關注，因此，這次再度邀請相關產業代表訪問帛琉，希望將交流化為具體的投資，實踐榮邦計畫讓台灣與帛琉共創繁榮。

林佳龍指出，帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」，台灣積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。