率團訪歐「不只是城市交流」！盧秀燕喊：讓世界看見台中
台中市長盧秀燕率團出訪德國，拜會德國布蘭登堡邦議會、柏林市政府，針對交通、教育、文化、產業等議題進行交流。盧秀燕今天（9日）表示，這次出訪不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。
盧秀燕今天在臉書發文表示，歷經近20個小時飛行、跨越9,000多公里，歐洲行程第一站來到德國柏林。這次出訪，不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中。
盧秀燕說，出訪歐洲第一站，她拜會了布蘭登堡邦議會副議長格尼爾克（Rainer Genilke），副議長來過台灣四次，喜歡喝茶、吃鳳梨酥，剛好台中有頂級的梨山茶和最棒的糕點，雙方的交流在美食的陪襯下更拉近彼此距離。她也拜訪了柏林市副市長（Stefan Evers），以及柏林市政府文化廳副廳長史特司麥雅（Alexander Straßmeir）。我們針對智慧城市、公共運輸、綠能轉型、產業創新及人才培育等議題深入交換意見，也分享彼此在城市治理上的經驗。
盧秀燕指出，德國是全球工業與科技發展的重要指標，而台中則是台灣精密機械、智慧製造及高科技產業的重要基地。面對能源轉型、氣候變遷及全球產業鏈重組等挑戰，城市之間更需要攜手合作、相互學習。她也強調，城市外交不是一次拜訪，而是為城市的未來鋪路。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。
更多中天新聞網報導
停砍公教年金完成重審！銓敘部8月補發 僅回溯半年爭議未消
8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣
10年前就警告過！鐵飯碗不再 李來希點名馬英九、蔡英文：出來道歉
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
美伊衝突升溫！川普怒轟伊朗「光說不練」：將讓他們付出代價
美國與伊朗爆發新一波軍事衝突，雙方在荷姆茲海峽與中東多處基地展開報復性空襲。美國總統川普隨後在社群媒體發文，痛批伊朗在談判中拖延時間，直言對方「光說不練」，並警告伊朗將為此付出慘痛代價。
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥張安平：人類不會被取代但怕3件事
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥（1101）董事長張安平今（10）日在 2026董事學會十五週年年會演講，回答AI會不會取代人類？的問題，他說，AI是人類文明有史以來最強大的工具，但問題不是工具本身，而是把AI拿來治國，怕的是人類懶得思考、懶得判斷、懶得擔負責任。最重要知道「什麼事情不該做」。
世足經典》梅西圓夢之戰 阿根廷PK後高捧大力神盃
上屆2022世界盃決賽，足壇巨星Leo Messi（梅西）率領阿根廷，迎戰由新生代球王Kylian Mbappé領軍的法國。這場巔峰對決在超過88000名現場觀眾，以及全球數以10億計球迷的注視下展開，兩隊爭奪各自第3座世界盃冠軍，堪稱足球史上最具傳奇色彩的一幕。
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
美國與多國譴責歐洲恐怖攻擊 猶太社區及伊朗記者淪目標
美國政府與多個盟國近日發表聯合聲明，強烈譴責發生在歐洲各地的一系列攻擊事件。這些攻擊針對猶太社區、伊朗籍記者以及美國相關利益設施，極端組織 Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya 已宣稱負責。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...