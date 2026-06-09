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率團訪歐「不只是城市交流」！盧秀燕喊：讓世界看見台中

李培睿
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台中市長盧秀燕率團出訪德國，拜會德國布蘭登堡邦議會、柏林市政府，針對交通、教育、文化、產業等議題進行交流。盧秀燕今天（9日）表示，這次出訪不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。

盧秀燕致贈台中梨山茶葉及知名鳳梨酥禮盒，與布蘭登堡邦議會副議長格尼爾克（Rainer Genilke）分享台中美食。（圖／翻攝台中市府官網）
盧秀燕致贈台中梨山茶葉及知名鳳梨酥禮盒，與布蘭登堡邦議會副議長格尼爾克（Rainer Genilke）分享台中美食。（圖／翻攝台中市府官網）

盧秀燕今天在臉書發文表示，歷經近20個小時飛行、跨越9,000多公里，歐洲行程第一站來到德國柏林。這次出訪，不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中。

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柏林市政府副市長艾佛斯及文化廳副廳長史特司麥雅與訪團一行合影。（圖／翻攝台中市府官網）
柏林市政府副市長艾佛斯及文化廳副廳長史特司麥雅與訪團一行合影。（圖／翻攝台中市府官網）

盧秀燕說，出訪歐洲第一站，她拜會了布蘭登堡邦議會副議長格尼爾克（Rainer Genilke），副議長來過台灣四次，喜歡喝茶、吃鳳梨酥，剛好台中有頂級的梨山茶和最棒的糕點，雙方的交流在美食的陪襯下更拉近彼此距離。她也拜訪了柏林市副市長（Stefan Evers），以及柏林市政府文化廳副廳長史特司麥雅（Alexander Straßmeir）。我們針對智慧城市、公共運輸、綠能轉型、產業創新及人才培育等議題深入交換意見，也分享彼此在城市治理上的經驗。

艾佛斯介紹以樂高積木拼成的市政廳模型。（圖／翻攝台中市府官網）
艾佛斯介紹以樂高積木拼成的市政廳模型。（圖／翻攝台中市府官網）

盧秀燕指出，德國是全球工業與科技發展的重要指標，而台中則是台灣精密機械、智慧製造及高科技產業的重要基地。面對能源轉型、氣候變遷及全球產業鏈重組等挑戰，城市之間更需要攜手合作、相互學習。她也強調，城市外交不是一次拜訪，而是為城市的未來鋪路。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。

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