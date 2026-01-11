率團訪美談國防與高關稅 白委：期許為國人爭取第一手資訊

民眾黨主席黃國昌宣布將於11日傍晚訪問美國首府華盛頓。（圖／周志龍攝）

民眾黨主席黃國昌今（11）日宣布，將率團前往美國首府華盛頓，並聚焦「國防」與「高關稅」等議題，與美方官員進行會談。黃國昌稍早出席新北市後援會成立大會時受訪表示，此行並非臨時起意，而是基於對美方的尊重，直到行程確認後才對外說明，期盼能就國人關切議題，取得第一手、可信賴的資訊。

黃國昌原訂於下午2點出席新北市後援會成立大會，不過民眾黨稍早發布採訪通知，宣布黃國昌將於今天傍晚出訪美國。此次訪美團成員除黃國昌外，還包括候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及民眾黨前國際部主任林子宇。

黃國昌表示，此次訪美對民眾黨而言「其實一點都不突然」，只是基於對美方的尊重，才直到今天才對外說明。他強調，此行重點在於回應國人關切的議題，包含台灣所面對高關稅及國防軍購等問題；但民進黨卻一再製造撕裂，甚至將在野黨打成「中共同路人」，連指控民眾黨「擁護普丁、擁抱習近平」這種不實言論，賴清德都說得出口，至今卻沒有任何澄清或道歉。

黃國昌指出，作為一個負責任的在野黨，他曾多次強調，當執政者擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家、讓國家持續向前走。正是在這樣的脈絡下，民眾黨認為有必要親自與美國政府，就國人所關心的國防與高關稅議題進行面對面溝通，不只是交換意見、傳遞人民的心聲，也希望能第一手取得準確且可信賴的資訊。

他也說明，並非不願向媒體報告行程，而是直到昨天下午仍須進行多方確認，包括與AIT及美方相關單位反覆溝通，基於對細節與對方立場的尊重，暫時無法對外說明太多。他表示，預計週三（14）日上午返抵台北後，將另行召開記者會，向外界完整說明訪美內容；至於美方是否關切在野黨對軍購案及1.25兆特別預算的立場，他直言，美方一直都很關切，「不管我們去不去，他們都會關切」。

