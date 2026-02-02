率團赴北京參加「國共智庫論壇」 蕭旭岑：國民黨要當兩岸和平的締造者

國民黨與共產黨的兩黨智庫交流論壇3日登場，國民黨副主席蕭旭岑今（2）日上午與國民黨智庫副董事長李鴻源率領近40名專家學者前往北京。蕭旭岑在機場表示，此行主要是為台灣產業及老百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，至於是否會與對岸官員會面，蕭強調，客隨主便，國民黨尊重主人的安排。



蕭旭岑指出，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，看看能否凝聚共識彼此合作。李鴻源也表示，此行團員大部分都非國民黨員，專家學者及相關領域團體的理事長、秘書長，要談的都是專業面向，從水利、防災，到人工智慧、精密機械、醫療及觀光旅遊等，也是台灣目前需要突破的地方。

國民黨副主席蕭旭岑（左三）今（2）日上午與國民黨智庫副董事長李鴻源（左二）率團前往北京。（國民黨提供）

李鴻源說，台灣有強項與弱點，中國大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平台良性互動，除了希望替台灣業者帶來生意，更重要的是彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這次論壇的主要目的。蕭旭岑也強調，此行主要是為台灣產業及老百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，至於是否會與對岸官員會面，蕭則表示，客隨主便，國民黨尊重主人的安排，今天晚上國台辦的晚宴就可以知道。



針對國民黨主席鄭麗文日前說中國大陸是親人引發外界議論，蕭旭岑指出，從《中華民國憲法》的規定，台灣與中國大陸本就不是兩個國家，而是同一個國家下的關係，另外，從歷史、文化、血緣和情感，跟對岸也不應有這樣切割的概念，「我們當然是親人」，只是在政治上的分歧還沒有解決。另外今天上午台灣國理事長陳峻涵也率眾到場抗議，抨擊國民黨賣台，既然認為對岸是親人，那去了就不要回台灣了。

