率團赴北京參加「國共智庫論壇」 蕭旭岑：要當兩岸和平的締造者
桃園市 / 林李翰 綜合報導
國民黨副主席蕭旭岑和國政基金會副董事長李鴻源今（2）日率團前往北京「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑受訪表示，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者。另外，會不會見到國台辦主任宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。
蕭旭岑表示，這次赴陸會討論的包括觀光產業、精密機械、醫療，以及各項能源、防災等專業領域，為台灣的老百姓跟對岸交流，針對各個領域的專業，看看雙方有無共識，可不可以合作。
媒體詢問，談到鄭習會的可能性？以及會不會見到宋濤或是其他官員？蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是這一次很重要的使命，至於會不會見到宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。
國民黨主席鄭麗文日前表示，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，引發爭議。媒體詢問對此言論的看法，蕭旭岑說當然認同，依照中華民國憲法規定，台灣與大陸本來就不是兩個國家，是同一個國家下的關係，從歷史、文化、血緣跟情感，台灣跟對岸本來就不應該有切割的概念，雙方當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。
國民黨智庫副董事長李鴻源表示，本次出訪的團員大部分都不是國民黨籍，都是相關領域的專家學者、理事長、秘書長，所以談的東西是非常專業的，從水利、防災、AI、人工智慧、精密機械、醫療、觀光旅遊，都是台灣產業目前需要有所突破的部分。
李鴻源強調，台灣與大陸各有強項也有需要互補的地方，希望透過這樣一個平台帶來良性的交流互動，為業者創造商機，彼此互相了解、減少歧見，可以慢慢營造一個和平的氛圍，這就是這次論壇主要的目的。
傳北京不滿擋軍購不到位「技術性延遲國共論壇」？ 蕭旭岑駁斥：胡說八道
傳月底在北京舉辦國共論壇 鄭麗文：明天有公開說法
國共論壇及鄭習會？鄭麗文：若有結論將公開說明
