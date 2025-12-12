率團赴星參與台商活動 羅文嘉：反應熱烈

關於亞洲台商聯合總會本週在新加坡舉行的論壇等活動，海基會祕書長羅文嘉今天(12日)表示，論壇主題聚焦地緣政治與台商全球布局，參與者的反應都相當熱烈，收穫豐碩，台商們也都希望海基會未來都能持續舉辦類似活動。



亞洲台商聯合總會在新加坡開會，海基會祕書長羅文嘉應邀前往。羅文嘉表示，這並非海基會首次參與，此會議去年選在馬來西亞召開時就曾受邀。

羅文嘉指出，由於去年會議首次結合亞洲台商與大陸台商獲得熱烈回響，所以海基會今年特別安排更多大陸台商共襄盛舉，並策畫了一場論壇討論「地緣政治風險及台商全球布局新契機」，羅文嘉說：『(原音)反應非常熱烈，幾乎是欲罷不能；這在在說明台商對於台灣來講，只要在海外投資發展的台商，都是台灣國力的延伸。』

廣告 廣告

羅文嘉表示，綜合本次論壇意見及客觀數字，中國大陸經濟確實碰到相當大的困境，一是內需經濟方面的消費緊縮，二是生產過剩並對外傾銷，三是投資數額持續下降，四是主要大企業的獲利大幅衰退。

另外，政府封鎖「小紅書」，因為該平台有涉詐問題但未理會我方提出的相關要求。羅文嘉表示，海基會在10月接受行政院的委託將文書以航空雙掛號方式送達「小紅書」母公司，不過，羅文嘉也清楚說明海基會的職責，強調「我們只是負責轉達的單位」。