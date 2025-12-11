率團赴星國展國會外交 江啟臣會晤美前官員談國防 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立法院副院長江啟臣10日偕立委赴新加坡參訪進行國會外交，其中在與前美國國防部官員會晤時，針對國防合作與區域情勢深入交換意見；江表示，台灣近年持續提升國防預算，未來台美合作除硬體外，更須加重訓練與後勤維修的重要性。

江啟臣出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮後，續參訪新加坡「SMRT集團（SMRT Corporation Ltd.）」。主席佘文民親自接待並介紹集團核心價值與理念，表示該集團負責營運星國捷運、公車等大眾運輸系統，並與台灣5家捷運公司組成的「捷運聯盟」簽有合作備忘錄，雙邊在技術交流、人才培育、共同採購與商業合作4大面向持續深化合作，共享經營與營運經驗。

午後，江啟臣前往「微軟亞太總部」參訪，由專家 Jerry Hung接待，並就微軟在人工智慧應用方面的最新進展進行簡報，指出公部門導入AI推動數位轉型工程，尤其有助提升行政效能，使人力資源得以專注核心業務，並有效緩解少子化與高齡化所造成的缺工問題。

傍晚江啟臣在立委的陪同下，與前美國國防部官員暨拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員唐安竹（Drew Thompson）會晤，就國防、安全議題交換意見。江啟臣表示，台灣這些年每年都提高國防預算，希望台美軍事合作不僅應著重硬體，更應重視訓練、教育等操作、應用面，透過教育訓練與建構後勤維修能力，進一步提升國軍的防衛與作戰能力。

除前述行程外，立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽及林倩綺下午另與南洋理工大學公共管理研究生客座教授楊木光會晤。雙方就新加坡立法程序及相關機制、治安維護法律框架進行討論。

照片來源：立法院提供

