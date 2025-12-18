率桃市府團隊參訪台灣美光 張善政肯定推動永續治理的典範





為推動企業落實2050淨零轉型，桃園市長張善政18日率領市府團隊參訪榮獲第一屆「桃金企業獎－ESG環境永續獎」的台灣美光（Micron）。張善政實地考察美光在智慧製造、水資源復育及循環利用的成果，肯定其不僅是科技領航者，更是桃園公私協力推動永續治理的典範。

台灣美光在南崁溪流域治理的貢獻尤為亮眼，透過上、中游生物水質淨化設施，每日可削減810公斤氨氮，去除率高達85%以上。張善政表示，美光除了廠區內的水電節能，對地方生態的貢獻有目共睹。

桃園市長張善政肯定台灣美光是推動永續治理的典範。





參訪中，張善政也拋出合作意向，希望未來能邀請美光工程師參與市府廣受好評的科普夏令營，擔任講師協助半導體教育扎根，共同培育未來科技人才。

在「智慧永續工廠」導覽中，美光展示了廢水氨氮物化系統與ISO50001能源管理措施。除了高科技減碳，美光亦從員工生活著手，設置綠色餐廳、推行環保杯循環機及小農飲食，展現全面性的企業社會責任。

桃園市長張善政於參訪中致詞。

面對碳費政策上路，桃園市政府積極轉型為企業的堅實後盾。經發局指出，透過「工廠低碳化服務中心」，113年度已協助80家企業完成節能健檢，並爭取中央補助資源達2億500萬元。第二屆「桃金企業獎」預計於明（115）年啟動徵件，市府期盼藉由美光等獲獎企業的成功案例，帶動更多在地產業投入綠色轉型，提升桃園的永續競爭力。

