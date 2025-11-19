率湖人擊敗爵士 詹姆斯第23季出賽 NBA第1人

詹姆斯本季初登板攻下11分、12籃板，仍是球迷矚目對象。（路透）

本報綜合外電報導

因傷始終無法上場的「詹皇」詹姆斯，在洛杉磯湖人對猶他爵士的比賽以先發身分上陣，展開破天荒的第23個NBA球季，最終拿下11分、12助攻和3籃板，助湖人140比125擊敗爵士，湖人取得3連勝。

除了以先發之姿開啟第23季，刷新先前卡特保持的22季紀錄外，詹姆斯也在三分球命中數排行榜上超越「大嘴」米勒，升至史上第6。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛，自訓練營開訓以來就高掛免戰牌，錯過了季前熱身賽和例行賽前14場比賽。生涯從未缺席開幕戰的詹姆斯，上週才重新開始有身體對抗的訓練內容，並參加本季首度的湖人隊完整練習。

詹姆斯坦言，自己的身體狀態還未達到理想比賽水準，但對於邁向生涯最新里程碑仍躍躍欲試。當他終於穿上球衣踏上球場時，他成為史上首位征戰23個NBA球季的球員。

詹姆斯上場前11分鐘未得分，但在上半場投進兩記三分球，使他超越米勒躍居NBA三分球數歷史排行榜第6名。