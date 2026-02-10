率自民黨橫掃日眾院逾三分之二席次 高市早苗表態挑戰修憲

日本眾議院大選結果昨（9）日出爐，由首相高市早苗領導的自民黨在眾院465席次中取得316席，一口氣超越三分之二的修憲門檻，創下二戰後紀錄。同屬執政聯盟的維新會也奪下36席；由兩大在野黨組成的「中道改革聯合」，則從選前的167席大幅減少至49席。

日眾院改選自民黨獲316席次 多數小黨區域席次掛零

NHK報導，高市早苗在9日傍晚召開記者會說明政策展望，表態將「持續展開修憲的挑戰」，將會為營造能儘早舉行修憲公投的環境而努力。雖然並未明確提及修憲內容，不過高市早苗日前曾表示，希望讓自衛隊地位明確入憲，日本已故前首相安倍晉三也曾推動未果。

根據日本《憲法》，修憲案須經參議院、眾議院兩院皆三分之二以上議員同意才能提出，並經公投贊成票數過半後方可正式通過。自民黨所屬的執政聯盟雖在此次大選取得眾議院超過三分之二席次，但此次未改選的參議院席次仍未過半。

針對中日關係，高市早苗指出，由於兩國之間存在一些關切和問題，因此溝通至關重要，日本對於與中國進行各種形式的對話保持開放態度，今後將持續溝通，同時從國家利益出發，冷靜、妥善地做出回應。

高市早苗也提及，預計將於3月前往美國拜訪美國總統川普（Donald Trump），並秉持日本近10年來倡導的「自由開放的印太地區」（FOIP）理念，強化日美同盟。

在內政方面，高市早苗除宣示將盡快通過明（2027）年預算案外，也將推動停徵8%食品與飲品消費稅2年等減稅制度，以及設立國家情報局、制訂「安保3文件」加強國安等政策，並強調「若沒有親手守護自己國家的覺悟，沒有人會出手相助。」