率議員群站路口 邱議瑩：讓市民感受誠意與溫暖

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選邁入最後階段，參選人邱議瑩今一早率多位高市議員與議員參選人站路口，除展現最強母雞態勢，也希望讓民眾感受誠意與溫暖。

邱議瑩今一大早，與多位議員、議員參選人在鳳山、前鎮交會處，剛完工的媽祖港橋路口，向過往市民問早致意，展現「高雄贏」的團結氣勢。

她事後發文表示，「上班辛苦了！今天也要一起加油哦！」早上跟多位議員、議員參選人在媽祖港橋路口跟大家問好，「最後一週，會用盡力氣、一步一腳印，踏遍高雄各區，讓市民都能感受到我的誠意與溫暖」。

今陪同議員有副議長曾俊傑，及民進黨籍議員林志誠、李雅慧、鄭孟洳、林智鴻、鄭光峰、江瑞鴻；市議員參選人張以理、蔡昌達、林浤澤、鄧巧佩、黃雍琇、巫振興、張耀中，以及陳致中團隊。

