率跨黨派立委出訪巴拉圭 江啟臣：南美洲最堅定盟友
[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣今（16）日上午代表院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭。江啟臣表示，台灣與巴拉圭邦誼逾68年，巴國在多邊場合長期支持台灣，是我國在南美洲最堅定盟友，此次跨黨派代表團訪問將進一步鞏固雙邊友誼。
這次訪團成員涵蓋朝野三黨，包括國民黨呂玉玲、洪孟楷、黃健豪；民進黨莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴；以及民眾黨張啓楷。
江啟臣表示，他特別感謝巴拉圭國會參、眾議院的正式邀請，指出「巴拉圭等候我們一年，今日代表韓國瑜院長率跨黨派議員回訪，深具意義」。訪問期間將與國會領袖及政要會晤，並視察雙邊在教育、醫療、農業等領域的合作成果，並提升立法院國會外交的實質效益，持續強化台灣與理念相近國家的合作關係。
訪團另將赴美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會活動，並拜會聯邦及地方政要，與台商及產業代表交流，關注台美合作與經貿議題。
