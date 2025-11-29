率部長們與9歐盟會員國駐台代表處登硬漢嶺 蕭美琴盼攜手合作為永續努力

副總統蕭美琴和歐洲經貿辦事處處長谷力哲等人出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動。總統府提供。



環境部今（11/29）天在觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動，並邀請副總統蕭美琴、運動部長李洋、外交部長林佳龍，以及9個歐盟會員國駐台代表處等參與。蕭美琴致詞時表示，希望藉由淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，並推廣健康、永續等精神，同時期盼未來與友盟夥伴攜手合作，持續為更好的環境及永續的地球共同努力。

蕭美琴今天與多位部會首長、9個歐盟會員國駐台代表處成員一同登頂硬漢嶺，她在致詞時表示，自己不久前才從布魯塞爾返台，很高興今天可以再次與歐洲友人就許多議題進行交流，並透過淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，推廣健康、永續以及對全球環境更深入的理解與教育等，這些精神都是台灣與歐洲持續合作的重要領域，也是雙方夥伴關係重要的基石。

蕭美琴提到，今天穿上印有荷蘭文「GEZELLIG」字樣的T恤，代表溫暖、舒適、友善及團結之意，這樣的精神不僅屬於荷蘭，也與所有人息息相關，阿美族語「salikaka mapolong」也有相近之意。她表示，無論身在世界何處，為了更好的環境及永續地球而共同努力，是今天活動最重要的目的之一。

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）致詞時表示，這次健行淨山不僅是一場健康活動，更具有象徵意義，是為了「發出一個信號」（to send a signal）——向社會傳遞環境保護的重要性。他指出，環境保護的許多政策與目標，都始於細微而踏實的步伐，今天參與者以尊重環境、低碳與永續的方式共同行動，即是這項精神的最佳體現。

環境部長彭啓明表示，今日的健行、減碳與減廢行動，就是淨零綠生活最直接的示範。他期盼藉此次跨部會與國際夥伴的參與，能持續深化社會對低碳生活的認同，激勵更多民眾投入永續行列，讓淨零行動成為全民共同的生活習慣。

至於陪同蕭美琴一同登山的立委李坤城也在臉書發文，透露副總統真的爬的很快，不到40分鐘到硬漢嶺。

