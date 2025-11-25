率青年團訪日 黃國昌：台灣不是衝突中心 要做和諧平衡點

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日。廖瑞祥攝



台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日率領台灣民眾黨青年團出訪日本，進行為期四天的訪問交流。面對中日對立情勢加劇，黃國昌行前受訪強調能理解中日之間存有不同的史觀，有各自不同的民族情感，他呼籲各界切勿激化衝突，應從區域穩定的角度尋求和平對話，「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑」。

此次民眾黨青年團出訪行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。此外，日本已邁入超高齡社會，台灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，也是身兼黨主席與立法委員的黃國昌所關注的重點。

廣告 廣告

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌強調，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫，黃國昌呼籲各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，並強調「台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑」。

黃國昌進一步表示「區域要安全、台灣才能安全」，而台灣民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等。

陳宥丞強調，此次偕青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題；而這趟行程並非臨時規劃，民眾黨團隊從半年前就積極準備，青年選拔、實地採點、訪查都逐一完成。

陳宥丞指出，即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停，務實負責任地推動城市對話，而不是把國際議題當成政治操作或口號。他表示，此行會以最負責任的態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果與下一步規劃，也期盼所有青年團成員平安順利、帶回亮眼成績。

青年團代表廖先嶸表示，此次出訪將以青年的視角推動台日間在政治、文化與社會等面向的深度交流，行程中將與日本朝野國會議員、政府部門、智庫與企業進行會談，汲取日本在聯合政府運作上的經驗，也將針對能源永續、關稅制度、社會福利與科技治理等議題交換意見。

他強調，台灣青年必須擁有更開闊的國際視野，讓世界看到台灣，同時把國外的優點化為台灣進步的動能；期盼此次訪日能為未來更多青年交流的平台與合作機會奠定基礎。

逢甲大學兼任助理教授吳皇昇也隨團出訪，他曾任台中市新聞局長、新竹市行政處長，長期關注地方治理與公共政策。他表示，非常感謝民眾黨給予機會參與此次青年團訪日交流。這不只是外交行程，更是政策上的深度對話，包括聯合政府、地方創生，以及近期社會矚目的長照悲歌，都值得向日本學習更多經驗。

吳皇昇強調，民眾黨展現的是理性科學的治理路線，與他長期在政策研究上的價值觀完全一致，因此在數月前已正式加入民眾黨。

更多太報報導

鄭麗文接見日台交流協會代表 片山和之邀請以黨主席身分訪日

黃國昌擬11/25率青年團訪日 自民黨、維新會接觸中

川普預期與習近平會面將非常順利 高市早苗重申台海穩定重要性