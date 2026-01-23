率7名中選會委員被提名人拜會白黨團 張惇涵盼理性審查保障選舉權利

行政院秘書長張惇涵（手持文件）拜會民眾黨立法院黨團，就選務與人事審查進行交流。（圖／周志龍攝）

行政院秘書長張惇涵今（23）日率領中選會7位委員被提名人，拜會民眾黨立法院黨團，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等白委到場接見，並就未來中選會改革方向及選務政策提出意見交流。

年底地方縣市選舉進入倒數階段，不過目前中選會僅剩4名委員，依規定未達開會及作成決議所需的最低門檻5人，恐影響後續選務運作。為補齊委員人數，行政院此次提名7人，台灣民意基金會董事長會游盈隆擔任主任委員、東吳大學法律系教授胡博硯出任副主任委員、律師黃文玲、前桃園縣（市）長陳宗義、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦）。

針對中選會委員人事案審查，民眾黨表態，將聚焦候選人對不在籍投票、公投綁大選等議題的立場進行評估。張惇涵則說明，中選會已於去年11月17日發函全台22個縣市選委會，請各地就不在籍投票等制度提出書面意見，行政院已彙整相關回覆，並提供給民眾黨黨團參考，盼能作為立法院審議相關法案時，更充分且理性的討論基礎。

張惇涵並提到，黃國昌要選新北市長，以新北市選委會的回覆為例，明確指出在現行條件下推動不在籍投票「有相當困難，並不可行」，相關意見已一併提供給朝野參考。

他進一步表示，選務作業本身極為複雜，距離年底九合一大選已不到10個月，目前至少有20名立法委員表態或已被提名參選縣市長，選務籌備時程相當緊迫。他期盼朝野依循既有的人事同意權審查機制，儘速完成中選會人事案，這不僅是保障參選人的權利，更是保障全體選民的權益，讓年底選舉能如期、如質、順利完成。

