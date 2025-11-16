玉井分局結合藝人 宗教力量 啟動 心靈防詐 暨交安宣導

MEITU 20251116 165331463

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為有效提升民眾對於層出不窮詐騙手法的警覺性，並強化交通安全與廉政意識，臺南市政府警察局玉井分局長蘇保安於11月16日親自率隊，結合地方重要信仰中心—楠西區萬佛寺，於「萬佛親子健走活動」之際，邀請萬佛寺法藏法師及知名藝人許效舜、鄭仲茵，共同擔任宣導大使，利用莊嚴祥和的宗教場合，向數百名參與健走的民眾進行一場結合「心靈」與「實務」的複合式宣導，法藏法師開啟「心靈防詐」新戰線:「不被騙才是真平安！」

分局長蘇保安表示，詐騙集團的手法日益高明，僅靠傳統宣傳效果有限，因此特別與萬佛寺合作，期盼透過法藏法師對人心的開導力量，讓民眾在心靈安定之餘，更能專注吸收防詐知識。本次萬佛寺還熱邀藝人許效舜與鄭仲茵來到活動現場，以幽默風趣地分享自身或周遭朋友被詐騙的經驗，並教導民眾面對可疑電話、訊息時請務必保持警覺，切勿輕信來路不明的電話、簡訊或投資管道。

MEITU 20251116 165413438

萬佛寺法藏法師開示：「貪嗔癡是人受騙的根源，只要心不貪，自然能看破假象。防詐如同修行，時時警惕，才是正道。我們常說:「『平安就是福』，但在這個時代，『不被騙』才是真平安！」

除了重點反詐騙宣導外，分局長利用群眾聚集機會，同步宣導交通安全與廉政，因轄區特性多屬山區路段，強調「慢」與「讓」：呼籲駕駛減速慢行並禮讓長者及行人；重申「不酒駕、戴安全帽、行人優先」確保來回路途平安，並強調政府為民服務的宗旨，鼓勵民眾勇於檢舉貪瀆，共同打造「廉潔透明」的行政環境。

MEITU 20251116 165426840

玉井分局長蘇保安強調，警政工作永不停歇，持續守護民眾的財產與心靈安全。籲請民眾務必保持警覺，如接獲可疑訊息，應立即撥打「165」反詐專線或「110」，多一分查證，少一分損失。