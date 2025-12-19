玉井區創生產業香莢蘭進入採收期

玉井區馥悅農場的香莢蘭進入採收期，採收的香草莢在陽光下散發出淡淡的冰淇淋香。(張淑娟攝)

記者張淑娟／玉井報導

台南市淺山地區空氣有著甜甜的香，玉井區馥悅農場的香莢蘭進入採收期，採收的香草莢在陽光下散發出淡淡的冰淇淋香，農場主人尤建驊指出，香草莢可以入湯入菜去腥，創造食物無限可能，尤其透過日曬的香草莢別有一番好味道。

馥悅農場的香莢蘭開始採收了，成串綠綠的香草莢掛在藤蔓上，可說是綠金處處，且因農場的香莢蘭是以草生種植，每一株都長得相當壯碩，這也讓香草莢肥滋滋的，莢果品質相當好。採收後的香草莢經過殺青之後，得在陽光下曬，且總要曬半個月到一個月不等，若遇到下雨天就麻煩了，因此採收得看天氣，一到有雨就得稍稍延遲。

尤建驊指出，採收下新鮮的香草莢不能夠直接使用，需經過後製階段才能用來入菜入湯品，以及做其它使用，而農場的香草莢是用天然的日曬法來達到最佳的含水率，怕的是天氣不好，若含水率太高，就容易發霉，那先前的努力就要功虧一簣。而後製過的香草莢有許多種用途，用做香芬或香水，及食品的添加，另可入菜，可做湯品或甜點，以及將香草莢磨成粉，做為料理的添加物。

由於香草莢的用途廣泛，而一般多用在甜點上，尤建驊表示，他持續開發香草莢的多元用途，目前除了磨成粉來料理食物外，還可用於醃漬豬肉等食材去腥，烤出來的豬肉還特別的有好滋味，另添加在任何湯品都可以變化出豐富的味道來，以及讓香草與咖啡結合，總能讓喜愛咖啡的人重新認識咖啡的美妙味