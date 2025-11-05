玉井區地方創生主角列入香莢蘭

香莢蘭成串串掛著，即將採收。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區新興作物香莢蘭將於十二月進入採收季，長長綠綠的香莢蘭被區公所看上，納入地方創生計畫，近期將以「鄉味、香氣」舉辦一場吃在地、愛土地和活地方的深度體驗。區長顏振羽強調，玉井除了黃金芒果外，更有綠金香莢蘭，強強聯手，將讓玉井在地經濟更上層樓。

玉井區種植香莢蘭約有六分地，包含馥悅農場、善井農場和自在園香草園等，在區公所的地方創生計畫中，特別將香莢蘭產業列入主角，且為大力推廣香莢蘭，近期內將邀集里長和青農們一起到農場，做一場特別的產業深耕和食農教育，同時也會有烘焙業者窯窯、民宿業者和輪樂烏龍麵館等，一起來呈現異業聯盟所展現的十足鄉味和香氣。

顏振羽表示，區內種植香草的農民尤建驊、陳雍顓等已在玉井種許多年的香草莢，園區的香草莢都長得相當好，有很好的種植經驗，其中尤建驊對於香莢蘭的後製也有自己所創的一套方法，此次還將邀請香草之父來現場，發表一套可以降低成本人力的殺青機組，讓大家認識香莢蘭之外，也能在後製基礎和技術上有所了解。

此外，在香莢蘭的應用上，也將呈現各種香草的產品開發和調製應用，以及品嘗香草創意料理和聆聽草地音樂會，讓大家在有著特別香氣的農場裡，感受自在的樂音和美味的香莢蘭飲食。顏振羽強調，熱情夏季是屬於金黃芒果的季節，而深秋初冬則是咖啡紅了、香莢蘭綠了的好時節，玉井有如此強強聯手的經濟產業，將是地方創生最得力的主角。