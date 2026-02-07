玉井區墨香傳愛舉辦別出心裁的隨喜春聯

玉井區首創隨喜春聯，集小愛成大愛。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

玉井區公所七日以「墨香傳愛」慈善揮毫，首創不一樣的寫春聯活動，民眾踴躍響應樂捐索春聯，公益小箱滿滿的愛。區長顏振羽表示，今年改以「墨香國畫傳愛馬年」為主題，由在地書法家們揮毫，民眾樂捐取春聯，讓墨香不只有年味，還有溫度。

農曆馬年將至，玉井區公所七日在民俗協會前廣場盛大舉辦「福氣馬到，愛心到」慈善揮毫活動，此活動也打破傳統揮毫贈春聯形式，轉型為慈善義買，現場在地的書法同好們盡情揮毫，民眾大方樂捐，溫馨現場的氣氛氛。此次，公所也在現場推廣平民安葬捐款，體現「溫暖大市」的精神，讓春聯不只是藝術，更是實質的慈悲力量。

七日的墨香傳愛活動率先由玉井國小廣東獅隊熱力開場，現場貴賓雲集，前立法委員周陳秀霞、市議員周奕齊和在地十位里長及各社區發展協會代表皆出席共襄盛舉，共同為即將到來的馬年揭開序幕。現場邀請南瀛書法學會常務理事李俊義開筆寫下「駿馬迎春，福滿乾坤」為鄉親祈福。清芳社區理事長葉基祥則首度將個人專長的「國畫」與「書法」結合，以書畫合一的創新形式驚豔全場。此外，李俊毅更與清風書道學會等十位名家集體發揮巧思，創作「招財進寶」、「馬到成功」等十款馬年專屬的「創意疊字」，將傳統成語精煉為別具特色的墨寶並致贈予區公所，象徵藝術與地方情感的深度連結。

特別的是今年區公所將贈春聯轉型為慈善義買，鼓勵民眾隨喜捐款領取墨寶，善款全數捐贈「德蘭啟智中心」與「華山基金會」。現場還有手作盆花體驗，並同步推廣「平民安葬」捐款流程，由專人引導熱心鄉親透過正式管道，協助無力負擔喪葬費用的弱勢家庭尊嚴走完最後一程。

長顏振羽表示，此次新春揮毫不僅是文化傳承，更成為幫助弱勢的實質力量，尤其書法同好們的寫意春聯、書畫藝術，及支持平民安葬的善舉，都像蒲公英的種子隨風吹散，讓愛心遍布社會角落，相信這場活動已成功將個人的小美意匯聚成社會大力量，展現玉井區深厚的人情味，讓貼在門窗上的春聯，承載了對生命的尊重與溫暖承諾。