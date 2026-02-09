玉井區展開關懷獨老活動

玉井區展開關懷獨老行動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

「馬上有錢，新年快樂…」，九日玉井區長顏振羽偕同行善團團長林漢維和玉田里長楊秀慧等一同關懷區內廿二名獨居長者，更提前給予馬年的祝福，一句「馬上有錢」，讓長輩們笑開懷，更回以「大家都大賺錢」。顏振羽表示，歲末寒冬，希望獨居長輩們吃得好穿得暖，過個暖暖的年。

玉井區九日展開「歲末獨老寒冬送暖、金馬伍吉賀新春」活動，公所結合里長、民間單位等組成的玉井行善團，展開轄內廿二名獨居長輩的關懷行動，除致贈多樣民生物資，還特別送春聯，藉春聯傳達新春喜氣─「金馬伍吉」。當六十五歲以上獨居長輩，收到溫馨準備的肉鬆、關廟麵、罐頭等民生物資及春聯，笑顏逐開來，接著公所也一併備上保溫瓶、年菜，滿滿心意給獨居長輩最貼心的關懷。

顏振羽表示，區內獨居長輩不乏去年初大地震房屋受損，而長輩還生著病，無法吞食，全靠打成汁來用餐，所幸各界愛心湧至，幫長輩修了屋，提供必要的物品，讓長輩得以溫飽且有一處避風雨的處所，此次再來看長輩，真的也讓人心疼，所以公所特別展開獨居長者 關懷行動，讓關懷能即時到位，讓長輩在需要時都能感受到溫暖與支持。」

此外，顏振羽也提醒長輩注意身體健康及加強保暖，使用瓦斯、熱水器、保暖電器用品時要留意用電安全，更希望藉此次關懷，讓各慈善團體、善心人士共同關心獨居長者，讓長者感受寒冬時節各界帶來的關懷溫暖，度過一個充滿溫馨、愛心的農曆年節。