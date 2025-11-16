玉井噍吧哖園區12月重新開展

噍吧哖事件紀念園區的常設展「神諭義戰」將進行更展，增加更多玉井在地的元素。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

台南市玉井區噍吧哖事件紀念園區開館十年餘，如今館內常設展三度更展，目前休館布展中，預計十二月二十日重新開展，正好配合淺山市集的秋季場，原來的常設展則移至前方展館重新展出，另外新增玉井百年來的油礦、製糖和芒果等三大產業發展。

玉井噍吧哖事件紀念園區於二０一五年開園，原址為玉井糖廠招待所等舊有建物，開園後也規劃了常設展，五年前以「神諭義戰」主題常設展出，最近園方委託策展團隊進行更展作業，並決定增加更多玉井在地的元素。園區指出，更展後，原常設展出的噍吧哖事件歷史介紹將移至前棟的展館，但畫風、視覺、參觀動線，將會增加互動的小遊戲。

至於新策展的主展館偏向地方元素，首先以玉井百年來指標性的三大產業為主軸，包括製糖業、油礦業和芒果，並以資訊展示為主，搭配多媒體互動，讓民眾快速了解玉井過去的產業發展。園方指出，早期玉井除了糖廠，也曾有竹頭崎礦場成功開採石油，近年來委由專業的學術團隊協助研究，研究的相關成果將於更新的展覽中呈現；而許多人都知道玉井是芒果的故鄉，但仍有不少人不知道原由，因此芒果產業也將是更新展覽中的重要展出，期盼透過更新後的展覽，讓更多人認識玉井過去現在的產業。

此外，展館後方的小展區短期內也會做為藝文實驗室，與在地社團或單位合作舉辦動靜態活動，十二月下旬開展後，首場將展出曾文社區大學繪畫班的作品，主要是該班學員有不少是玉井在地居民，這也是呈現在地居民的成果。