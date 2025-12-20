玉井噍吧哖文化園區10週年與淺山市同登場

台南玉井噍吧哖文化園區10週年主題活動登場。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南玉井噍吧哖文化園區10週年，主題活動今、明(20、21)2天與玉井「淺山市」同場展開，「勇闖噍吧哖事件」及「玉井製造－玉井三大產業」雙展開幕，帶領民眾品嚐淺山地區豐富物產、認識在地歷史文化。

噍吧哖文化園區「百年拾光．山城啟幕」10週年主題活動，結合玉井淺山市秋冬場一同舉行，淺山農民以樹木修剪後的枝幹，創作恐龍、山豬、鹿、山羌等山獸，裝飾會場，玉井國小與南化北寮國小以音樂及舞獅表演，為活動揭開序幕。

玉井社區志工現場示範加入在地芒果乾料理的油飯，吸引民眾大排長龍品嚐，還有淺山地區青農與社區、文創店家等市集，雖然台南山區上午降下細雨，仍有不少民眾到場參加。

文化局副局長林韋旭表示，噍吧哖文化園區展館重新開幕，「勇闖噍吧哖事件」展重新爬梳噍吧哖事件的脈絡，讓民眾透過新的體驗及感受，認識這段重要的歷史；「玉井製造一玉井三大產業」展，從糖廠、油礦及愛文芒果等產業出發，介紹在地產業史，藉由互動或多媒體，增加民眾觀展體驗的豐富度。戶外公共藝術也同步亮相。

副市長葉澤山表示，噍吧哖文化園區走過10年，希望讓在地歷史和風土得以被更多世代理解和感受，未來也會和地方有更多的串聯，不僅玉井，也包括左鎮、南化、楠西、大內，展現山城多元的風貌。

活動時間為今、明2天上午11時至下午5時，還規劃淺山料理秀、淺山講堂及互動劇場、老街集點、賓果連線、手作活動等，引導民眾進一步認識地方的文史或知識。

台南噍吧哖文化園區「勇闖噍吧哖事件」開展。(記者劉婉君攝)

玉井社區志工現場示範加入在地芒果乾的油飯料理，吸引民眾大排長龍等候品嚐。(記者劉婉君攝)

淺山地區農民以在地樹木修剪後的枝幹，創作出恐龍、山豬等，裝飾「淺山市」活動會場。(記者劉婉君攝)

