玉井國中師生社區踏查在地特色產業 瞭解農作物生長培育未來棟樑

▲玉井國中師生到玉井圃園豐農場及黃金蕎麥探索館觀光工廠等特色場域參觀，透過實地走訪瞭解農業過程，攜手在地產業培養未來棟梁。（記者李嘉祥攝）

臺南市玉井區雖地處偏鄉，但卻有許多特色產業，玉井國中常年推動社區踏查活動，歲末年終輔導室主任陳小鈴特規劃師生參訪在地優質企業，到臺南最大的有機杏鮑菇農場－玉井圃園豐農場，以及全台唯一以蕎麥為主題觀光工廠－黃金蕎麥探索館等特色場域參觀，透過實地走訪讓學生瞭解農業過程，也攜手在地產業培養未來棟梁。

玉井國中師生踏查首站來到玉井圃圃豐農場，聽取解說人員說明杏鮑菇種植過程及如何從太空包中長出，並觀察培育杏鮑菇所需控制的環境溫度和濕度及PH值，瞭解養菇場如何做好人工管理的技術，控制質量和品質，同時也下場體驗採菇樂趣；第二站黃金蕎麥探索館創辦人林家寶以關懷土地、以人為本精神為經營理念，為呈現蕎麥的營養價值採用自然栽培法，現任店長是玉井國中傑出校友，細心為學弟妹解說並帶領實際體驗，每個人都順利完成蕎麥美食。

玉井國中校長陳育生表示，此次踏查兩處地點都是業界的隱形冠軍，為其相關領域中的翹楚，也是在地珍貴資源，期透過參訪活動讓師生更進一步認識每個行業的酸甜苦辣，並產生對土地的認同感和愛護環境的心，實地瞭解由產地到飯桌的過程，讓每位同學珍惜現在所擁有的一切。