玉井女性注意！台南48歲噁男「偷內衣褲」罰不怕 3度被逮下場曝光

記者林昱孜／台南報導

台南一名鄭姓男子三度偷竊女性內衣褲，這次遭判拘役50天。（示意圖／資料照片）

台南一名鄭姓男子（48歲）騎車行經玉井區巷弄時，看見晾在家門外的內衣、內褲，難擋私慾將3件全數偷走。事後內衣褲主人發現後報警處理，玉井分局調閱監視器後，循線逮捕鄭男並依法送辦，案經法院審理，法官認為鄭男已3度偷竊女性內衣褲，依竊盜罪判處拘役50日，可易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，鄭男於7月25日下午1時許，騎車外出行經住家後方的防火巷時，徒手竊取3件內衣褲後騎車離去，被依竊盜罪移送法辦。鄭男警詢時坦承犯案，但經多次傳喚並未到庭，法官根據相關證據，確認其犯行。

經查，鄭男已經並非首次偷竊女性內衣褲，前年9月因為翻牆進入住處，竊取庭院內4套內衣褲，被依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑。鄭嫌不知悔改，今年6月、7月又再次犯案。

台南地方法院認為，鄭男為了滿足一己私慾，偷竊女性內衣褲且已非首次，素行不佳，此次未與被害人達成和解，依竊盜罪判處拘役50日，如易科罰金，以一仟元折算一日。全案可上訴。

